«Максимальный эффект после операции». Как вылечить косоглазие у ребёнка?

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:

Если это дальнозоркость или гиперметропия и если есть разница в диоптриях между глазами, то, как правило, это сопровождается появлением косоглазия. Тот глазик, на котором рефракция отклонена больше от нормы, как правило, уходит в сторону для того, чтобы в мозгу изображение не двоилось. Если не развивать зрение этого косящего глазика, то снижение зрения приобретет постоянную основу и станет уже амблиопией или «ленивый глаз», как в народе говорят.

Если зрение глазика снижено ниже, чем на три строчки, то, в принципе, даже не показана хирургическая операция, потому что глаз после операции опять может стать косящим.

Для чего направлены ношение очков и проведение окклюзии? Для того чтобы максимально поднять остроту зрения, чтобы был максимальный эффект после операции. Если удается поднять остроту зрения, приблизить это к единице – это будет после операции иметь максимальный эффект, и вполне возможно, глаза станут ровно. После операции, как правило, никогда мы не отменяем очки, продолжаем их носить. Возможно, происходит замена и коррекция стекол. Все равно продолжается окклюзия. Это происходит под контролем врача-офтальмолога, то есть нам надо видеть остроту зрения. Если в течение нескольких осмотров, не менее трех, ребенок называет единицу в очках, без очков, глазки стоят ровно, то тогда уже решаем вопрос, когда мы отменяем очки. Если не происходит подъема зрения, есть остаточный уголок косоглазия, мы все равно оставляем очки, несмотря на единицу.

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