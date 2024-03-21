«Профилактика отслойки сетчатки». Что такое лазерная коагуляция зрения?

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Лазерная коррекция – как происходит процедура?