Прямой эфир

«Профилактика отслойки сетчатки». Что такое лазерная коагуляция зрения?

21 марта 2024 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Лазерная коррекция – как происходит процедура?

«Профилактика отслойки сетчатки». Что такое лазерная коагуляция зрения?-1

Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:
У нас в офтальмологическом детском центре лазерная коррекция зрения не проводится. Проводится лазерная коагуляция – это процедура, которая помогает избежать осложнений миопии, осложнений на сетчатке в виде проявлений дистрофических процессов, предразрывов, разрывов и профилактика отслойки сетчатки.

«Врожденная патология глаза». Когда при катаракте ребенку необходима операция – подробнее здесь.

# Болезни у детей # общество # Михаил Свито # Елена Качан

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: благодаря Лукашенко мы стали глобальной нацией
21 марта 2024 19:42

Дзермант: благодаря Лукашенко мы стали глобальной нацией

40 человек награждены указом Президента за значительный вклад в строительство БелАЭС
21 марта 2024 19:37

40 человек награждены указом Президента за значительный вклад в строительство БелАЭС

Экспорт продуктов из Минской области в Узбекистан в 2023-м составил 12,5 млн долларов
21 марта 2024 19:31

Экспорт продуктов из Минской области в Узбекистан в 2023-м составил 12,5 млн долларов