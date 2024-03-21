«Профилактика отслойки сетчатки». Что такое лазерная коагуляция зрения?

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Лазерная коррекция – как происходит процедура?
Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:
У нас в офтальмологическом детском центре лазерная коррекция зрения не проводится. Проводится лазерная коагуляция – это процедура, которая помогает избежать осложнений миопии, осложнений на сетчатке в виде проявлений дистрофических процессов, предразрывов, разрывов и профилактика отслойки сетчатки.
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