«Необходим для клеток сетчатки». Что поможет укрепить зрение?

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какие-то, может быть, есть витамины для профилактики? Говорят: «Ешь чернику». Черника помогает, кстати, или это опять же миф, просто вкусно?
Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:
Во-первых, мы назначаем полноценное витаминизированное питание: достаточное количество молочных продуктов, мясо, рыба. Обязательно должны быть овощи, фрукты, ягоды красного, желтого, оранжевого цветов, то есть морковка в том числе входит. Также в летний период рекомендуем детям кушать чернику, голубику, то есть все, что содержит набор витаминов, в том числе лютеин, который наиболее необходим для клеток сетчатки.
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