Шпаковский рассказал о своём первом голосовании в 2004-м. Вот каким оно было

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Помню.

Александр Осенко:

Расскажите, пожалуйста.

Александр Шпаковский:

Вы знаете, это 2004 год был. И если мне не изменяет память, а она мне, надеюсь, не изменяет. Это был республиканский референдум, когда был поставлен перед народом вопрос о продлении полномочий главы государства. То есть возможность Президенту переизбираться неограниченное количество раз. До этого Лукашенко триумфально выиграл выборы 2001 года. Мне тогда было 17 лет. Это вошло в историю как элегантная победа. По-моему, тогда он произнес эту фразу. Но это действительно было так. Президента поддерживали массово. Позже, кстати, когда мы вносили изменения в Конституцию в Беларуси, именно эта норма ограничения сроков президентских вызвала вопросы.

С другой стороны, какая-то же часть общества хотела перемен так называемых. Перемены могут и к худшему быть. Это не учитывали. Но в том числе им навстречу хотели пойти, особенно тем, кто был готов обсуждать в цивилизованном правовом поле эти перемены. Если нам когда-то историческая судьба подарит еще раз такого лидера, хотя, конечно, шар в воронку два раза не падает. Но если так нам повезет, то у народа будет вариант вновь снять эти фильтры путем референдума. Это наша практика прямой демократии. Тут все без проблем.