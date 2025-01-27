Лукашенко: самое страшное – когда тебе верят и тебе обязательно надо это реализовать

Еще одно мероприятие в графике Президента – встреча с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. К наблюдателям ШОС не менее высокий уровень доверия, чем к Миссии от Содружества. Александр Лукашенко поблагодарил партнеров и подчеркнул, что Беларусь продолжит работать над тем, чтобы ШОС не только развивалась, но и укрепляла свои позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это самое страшное, когда тебе все верят и тебе обязательно надо это реализовать. Я уже говорил, это в моей жизни и, наверное, у любого начальника и особенно Президента это самая тяжелая ноша, которую он должен нести. Мы ведь не закрывались, мы приглашали всех, кто хочет приехать в Беларусь. Многие воспользовались этим, кроме бюро по демократическим институтам и правам человека. БДИПЧ ОБСЕ. Мы их пригласили. У них было 10 или сколько-то там дней для того, чтобы приехать и понаблюдать за этими выборами. Не приехали. Мы спокойно это воспринимаем. Мы знаем, что вы объективные люди, понимаете не хуже них, можете оценить и законодательство о выборах, и сам процесс. Поэтому нам достаточно заключений и ваших, и СНГ, и депутатов других стран. Мы были открыты, скажу вам откровенно. Нам не надо было ни закрываться, ни какие-то ресурсы административные использовать и так далее. Это было бы в ущерб. Это бы негативно характеризовало выборы. Поэтому мы делали все открыто.

В противовес нашей открытости есть позиция Евросоюза. Речь о заблаговременном призыве ЕС не признавать белорусские выборы. Как отметил Президент, этой резолюцией ангажированные депутаты выставили сами себя в худшем свете.