«Заработал хорошую сумму денег». Надо ли хвалить своего мужчину?

Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что мужчина начинают взрослеть тогда, когда он может взять на себя ответственность за жизнь другого человека – жену, своих детей?

Тимур Пряхин, певец:

Здесь есть очень хороший совет особенно для близких – жен, женщин. Потому как, например, мужчины, которые приходят домой, хватаются за телефон поиграть, за приставку или еще что-то – прибывают в этом мире. Почему так происходит? Потому что вот это мужское качество, именно заложенное в нас природой, доминировать, доминантность там проявляется. Для того, чтобы разбудить ту самую ответственность и жажду оберегать, добывать для своей семьи, полезно женщинам хвалить своих мужчин именно за их достижения в реальном мире. Пусть небольшие, но это очень важный шаг. У меня масса есть знакомых, у которых проблемы как раз. Проблемы какие? Вот эта пассивность от чего идет? Представляете, приходит человек. Он много работал в этом месяце, заработал хорошую сумму денег, он приносит, счастливый, сейчас подарки. Жена говорит, что у нас много уже людей ездят, да зарабатывают кучу – раз, отдыхали и там, и там. Что ты принес эти копейки? Тут сразу же мотивация пропадает. Это очень важно для мужчины. Это как раз пробуждает жажду к заботе, заработку, копейке. Опять-таки, когда поощряются эти качества, тогда пробуждается вот эта жажда доминантности – это во всех нас заложено.