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Живёт и не знает, что еще не вырос. Можно ли самостоятельно диагностировать синдром Питера Пэна?

04 января 2024 16:54
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Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно самому себе диагностировать этот синдром Питера Пэна? Может быть, человек живет и не знает, что он не вырос еще, что у него этот синдром? Это мы должны со стороны увидеть, ему кто-то должен об этом сказать или человек может сам это понимать? Может быть, ему нравится, что у него этот синдром Питера Пэна, и он счастлив?

Живёт и не знает, что еще не вырос. Можно ли самостоятельно диагностировать синдром Питера Пэна?-1

Тамара Давидович, психолог:
Наверняка, иначе бы не было такой ситуации. Тут достаточно интересная ситуация. Говорить кому-то о том, что у него синдром Питера Пэна я катастрофически не рекомендую, потому что ничего ровным счетом вы не добьетесь. Человек увидит это тогда, когда будет к этому готов. Самому ставить себе диагнозы я тоже не рекомендую. Если у вас есть вопрос о том, есть ли у меня проблемы, обратитесь с этим к специалисту. Потому что 90 % того, что происходит у меня в кабинете – я людям говорю, что с ними все окей. Они приходят, я говорю: «Вот это самая нормальная реакция на ту ситуацию, в которой ты оказался». Потому что люди приходят с каким запросом? «Я хочу, чтобы мне не было больно».

«Взрослые дети». Почему мужчина остается ребенком – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Тамара Давидович

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