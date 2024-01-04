Живёт и не знает, что еще не вырос. Можно ли самостоятельно диагностировать синдром Питера Пэна?

Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно самому себе диагностировать этот синдром Питера Пэна? Может быть, человек живет и не знает, что он не вырос еще, что у него этот синдром? Это мы должны со стороны увидеть, ему кто-то должен об этом сказать или человек может сам это понимать? Может быть, ему нравится, что у него этот синдром Питера Пэна, и он счастлив?