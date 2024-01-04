Что такое синдром Питера Пэна? Рассказала психолог

Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, психолог:

Я, может быть, озвучу не совсем популярный даже среди моих коллег взгляд. С моей точки зрения, проблема не в детской части. Детская часть прекрасна – это золото нашей личности. Проблема во взрослой части. Когда взрослая часть не хочет становиться у руля, ребенку приходится нестись, куда нестись. Вы можете это даже представить. Представьте себя за рулем. Машина – сидит взрослый, сидит ребенок, взрослый не хочет брать руль, ребенок хватается. Что делает? Едет, куда едет. Это примерно происходит то же самое. Формируется это задолго до того пока люди начинают говорить о том, что это проблема.

Примерно в возрасте от 1,5 лет и до 6 у нас происходят два этапа развития личности. Когда ребенок учится управлять своим телом, смотрит: вот это я, это мое тело, мои мышцы. Я могу тянуть, толкать, собрать конструктор – будет игрушка. Когда очень заботливый и любящий родитель кричит: «Стой! Ты куда? Остановись, не лезь туда. Чего ты тут не делаешь? Я тебе сказала: сядь и сиди». Ребенок не учится собой управлять, принимать решения, брать на себя ответственность. В 13, когда у него начинается вообще другой этап, когда ему не до этих всех вещей, мама вдруг говорит: «У тебя ответственность пылесосить свою комнату». Он не знает этого, у него сейчас другие процессы. Это уже бесполезно, пройденный этап. Он встает, начинает бунтовать и говорит: «Вообще, что происходит?»