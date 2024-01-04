«Взрослые дети». Почему мужчина остаётся ребёнком?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Мужчина, который не хочет взрослеть. Тимур, как вы относитесь к таким людям? Потому что в вашей артистической профессии уже 100 %, я уверен, оставаться где-то ребенком – это даже большой плюс.

Отношения без обязательств, никакой ответственности и эгоизм, который граничит с инфантильностью – все это можно отнести к синдрому Питера Пэна. О том, почему некоторые люди не хотят взрослеть, и когда родителям пора отпускать детей в свободное плавание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тимур Пряхин, певец:

Просто прекрасно. Здесь есть два аспекта – сохранять в себе ребенка и быть ребенком… Если уже объективно, то все мужчины никогда не взрослеют, никогда это не проходит. Это очень просто. Это даже наблюдаешь, что те увлечения, которые из детства идут, может быть, трансформируются.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Просто дорожают. Маленькие игрушки – машинки, а потом они большие – дорогие.

Тимур Пряхин:

Да, были маленькие игрушки, стали другие игрушки. На самом деле, взрослеть вредно. Как говорится, все беды от взрослых. В моей профессии как раз есть вот эта тонкая грань. Дмитрий Юрьевич Пучков хорошо сформулировал: есть, как говорится, синдром Питера Пэна, а я бы даже сказал, это просто взрослые дети. Есть «синдром малолетнего дебила». Вот как раз «синдром малолетнего дебила» – это и есть беда, потому как именно вот эти самые негативные проявления, которые идут из детства, когда взрослый начинает впадать в детство, молодиться.