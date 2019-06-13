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«На интерактивной карте лесхоза можно смотреть ежедневно». Когда снимут запрет на посещение лесов?

13 июня 2019 12:02
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Игорь Пинчук.

«На интерактивной карте лесхоза можно смотреть ежедневно». Когда снимут запрет на посещение лесов?-1

Когда ожидать снятие запрета на посещение леса?

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
По принятию запрета на посещение лесов руководствуемся таким понятием как классы пожарной опасности. Наименьший – первый, наивысший – пятый. Запрет на посещение леса на интерактивной карте лесхоза можно смотреть ежедневно. Там ежедневно идут изменения: появляются районы, где введён запрет, где-то, возможно, прошли дожди – запрет снимается. Но руководствуемся мы тем, что обильное количество осадков должно быть, продолжительно. Лесная подстилка смочилась, класс пожарной опасности упал до первого, тогда мы уже вносим предложение об отмене запрета посещения лесов.

«На интерактивной карте лесхоза можно смотреть ежедневно». Когда снимут запрет на посещение лесов?-4

# Пожары # общество # Игорь Пинчук

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