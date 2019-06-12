Вода и дополнительный отдых: какие послабления для работников в жару предусмотрены ТК

Новости Беларуси. В тридцатиградусную жару офисных сотрудников обязаны обеспечить водой. Кстати, если в помещении больше 28ºС, рабочий день сокращается на час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В тридцатиградусную жару офисных сотрудников обязаны обеспечить водой. Кстати, если в помещении больше 28ºС, рабочий день сокращается на час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть свои регламенты работы в жару у строителей и энергетиков – их смена уменьшается при 27 градусах. В кабине у водителей общественного транспорта не должно быть больше 28ºС – все же ответственность не только за свою жизнь.
Кстати, любой сотрудник может отказаться от работы в жару, если это угрожает его здоровью. Правда, необходимо написать заявление, предоставить подтверждающие документы и согласовать с руководством.
Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача