Вода и дополнительный отдых: какие послабления для работников в жару предусмотрены ТК

Новости Беларуси. В тридцатиградусную жару офисных сотрудников обязаны обеспечить водой. Кстати, если в помещении больше 28ºС, рабочий день сокращается на час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть свои регламенты работы в жару у строителей и энергетиков – их смена уменьшается при 27 градусах. В кабине у водителей общественного транспорта не должно быть больше 28ºС – все же ответственность не только за свою жизнь.