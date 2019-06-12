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Вода и дополнительный отдых: какие послабления для работников в жару предусмотрены ТК

12 июня 2019 17:41
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Новости Беларуси. В тридцатиградусную жару офисных сотрудников обязаны обеспечить водой. Кстати, если в помещении больше 28ºС, рабочий день сокращается на час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода и дополнительный отдых: какие послабления для работников в жару предусмотрены ТК-1

Есть свои регламенты работы в жару у строителей и энергетиков – их смена уменьшается при 27 градусах. В кабине у водителей общественного транспорта не должно быть больше 28ºС – все же ответственность не только за свою жизнь.

Вода и дополнительный отдых: какие послабления для работников в жару предусмотрены ТК-4

Кстати, любой сотрудник может отказаться от работы в жару, если это угрожает его здоровью. Правда, необходимо написать заявление, предоставить подтверждающие документы и согласовать с руководством.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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