В Минске зарегистрирована самая высокая температура за последние 82 года. Как город переживает зной

Новости Беларуси. Среднесуточная норма уже превышена на 8-10ºС, и по прогнозам синоптиков в ближайшее время может стать еще теплее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача В связи с аномальной жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Запрет на посещение лесов введен в 47 районах. Когда станет прохладнее и кто может в жару работать меньше, выясняла корреспондент Вероника Гришкова.

Но на дорогах техника все-таки дает сбой. Александру даже его говорящая фамилия Мороз не помогла сбить градус природного накала – его грузовик буквально закипел.

Ничего серьезного, просто из-за температуры машина стояла, работа и чуть-чуть перегрелась. Сейчас подождем и поедем дальше.

А в 2018 году аномальная жара стала причиной black out в Азербайджане. Авария на местной электростанции обесточила всю столицу. Перестало работать метро, а дорожное движение было парализовано из-за неработающих светофоров. Больницы и военные объекты перешли на резервные источники питания. Интересуемся у белорусских энергетиков: выдержит ли накал наша система?

Дмитрий Кудрявец, главный инженер – главный диспетчер унитарного предприятия «ОДУ»:

Обеспечены готовности машин и механизмов к работе в аварийных ситуациях, подготовлен необходимый запас материалов, проведены инструктажи ремонтному и оперативному персоналу. И, в принципе, в настоящее время энергосистема работает в штатном режиме, замечаний по работе персонала и оборудования нет.

А в этом цехе +30ºС не проблема. Шутка ли – 1500 градусов в печи. Владимир Турков за 25 лет научился справляться с аномальными температурами и даже покорять их.

Владимир Турков, заливщик металла завода «Легмаш»:

Разольемся. Выходим на улицу – там 30 градусов. Тут, конечно, побольше. Но нам эти 30 градусов, как говорится, легко переносим. Освежаемся.

За вредность им даже молоко дают, и это не шутка. А при повышенных температурах в час положен второй перерыв, чтобы сходить в душ или выпить воды. Кстати, в сутки здесь выпивают не менее 100 литров.

Вода подсоленная – именно ее рекомендуют медики, чтобы избежать обезвоживания.