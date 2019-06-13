Самая высокая температура за все время метеонаблюдений 12 июня зарегистрирована в Беларуси

Новости Беларуси. 12 июня теплее всего было в Жлобине – 34,7 градуса. До этого «жаркий рекорд» регистрировался в 2010-м в Лельчицах. Тогда здесь было на 0,3ºС меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели градусный накал продолжится. В основном ниже отметки +30ºС столбики термометров не опустятся. Ситуация усугубляется и от недостатка влаги. Дожди если и будут, то только локального характера. В связи с этим в стране непростая пожароопасная ситуация.