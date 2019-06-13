Как выбраться из лесного пожара?

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Во-первых, не паниковать. Это самое главное. Во-вторых, определить направление ветра, потому что пожар распространяется по ветру. То есть двигаться перпендикулярно фронту распространения пожара до каких-то мест, где не доберётся огонь. Например, песчаных дорог. Это может быть водоём, речка, можно войти в речку. Смочить тряпкой или одеждой органы дыхания, чтобы не задохнуться, не потерять сознание. У нас много в лесах устроено противопожарных разрывов – широкие просеки или просеки кварталами. Выходить на открытые места.