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Как выбраться из лесного пожара?

13 июня 2019 12:03
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Игорь Пинчук.

Ситуация: человек оказался в ловушке лесного пожара. Что ему предпринять?

Как выбраться из лесного пожара?-1

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Во-первых, не паниковать. Это самое главное. Во-вторых, определить направление ветра, потому что пожар распространяется по ветру. То есть двигаться перпендикулярно фронту распространения пожара до каких-то мест, где не доберётся огонь. Например, песчаных дорог. Это может быть водоём, речка, можно войти в речку. Смочить тряпкой или одеждой органы дыхания, чтобы не задохнуться, не потерять сознание. У нас много в лесах устроено противопожарных разрывов – широкие просеки или просеки кварталами. Выходить на открытые места.

# Пожары # общество # Игорь Пинчук

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