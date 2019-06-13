Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Игорь Пинчук.
В Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Но люди хотят спрятаться от изнуряющей жары в тень. Куда всё же можно ходить?
Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Если вводится запрет на посещение леса, то посещать, вообще, нельзя. Только на оборудованных местах, вблизи водоёмов, где есть оборудованные места с мангалами, беседками, пляжами.