Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: Если вводится запрет на посещение леса, то посещать, вообще, нельзя. Только на оборудованных местах, вблизи водоёмов, где есть оборудованные места с мангалами, беседками, пляжами.

В Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Но люди хотят спрятаться от изнуряющей жары в тень. Куда всё же можно ходить?

А если от электрички до дачи необходимо идти по лесу?

Игорь Пинчук:

По дорогам общего пользования можно идти. Лесные дороги мы перекрываем шлагбаумами, на которых устанавливаются таблички с предупреждающими надписями, что введён запрет на посещение леса.

Каков штраф?

Игорь Пинчук:

Предупреждение – от 20 базовых величин. Это просто за посещение лесов, при условии, что вы не разжигали костра. Если вы разжигали костёр и причинили ущерб лесной подстилки, лесному фонду, то это уже от 20 до 50 базовых величин. А если вы умышленно причинили вред, то это уже Уголовный кодекс Республики Беларусь.