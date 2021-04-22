«Запомнилась очень длинная люстра». Участницы конкурса красоты посетили Дворец Независимости. Вот их впечатления

Новости Беларуси. Конкурсанткам минского этапа национального конкурса грации и таланта «Королева студенчества» организовали экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкурсанткам минского этапа национального конкурса грации и таланта «Королева студенчества» организовали экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность побывать здесь стала приятным сюрпризом в насыщенном расписании девушек. Кабинеты большой политики и маленькие детали интерьера, которые говорят об историческом пути нашей независимости. Но больше всего селфи сделано в зимнем саду: здесь растут вишни, сливы, абрикосы и яблони белорусской селекции.
Скорее, мой вуз просто дал мне возможность принять участие в Новогоднем балу, то есть я здесь уже не в первый раз, и этой зимой принимала участие. Но конкретно вот с такими подробностями, где я могу рассмотреть каждую деталь, каждую картинку, зал – я так впервые здесь.
Мне очень запомнилась очень длинная люстра, которая была в самой первой лестнице. И я удивилась, что это было сделано в городе Лида, что вообще был проект создан, и это так красиво воссоздалось.
У меня вообще есть гордость за нашу страну, что у нас все так красиво здесь. Наша страна – самая лучшая.
Отборочный тур для 12 конкурсанток из Минска состоится 27 апреля, а финал общенационального шоу – в конце мая. Сейчас участницы посещают мастер-классы, дефиле и различные встречи. «Королева студенчества» – конкурс с историей. Ранее он назывался «Королева весна». Неизменными остались критерии отбора лучших – не только внешняя красота, но и интеллект, а также творческие и спортивные способности девушек.
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