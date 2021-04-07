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Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»

07 апреля 2021 17:26
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 7 апреля вновь распахнул двери для гостей. И надо сказать, что сегодняшним посетителям здесь особенно рады, ведь это участники общественного движения «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-1

Впрочем, сегодня это уже больше, чем движение. Ведь за последнее время этим людям пришлось преодолеть не только сотни километров по родной стране, но и пережить волну хейта и травли. Но, по словам участников патриотических автопробегов, это сделало их лишь сильнее.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-3

Сегодня «Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение, которое теперь не ограничивается лишь автопробегами. Это уже и образовательные инициативы, спорт, благотворительность и, конечно, политика – искренняя и безусловная поддержка государственного курса.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-5

И вот сегодня очередная остановка в их непростом путешествии – Дворец Независимости. Гости рабочей резиденции Президента с удовольствием прогуливались по залам, делали фото на память. Не упустили шанс и тщательно изучили подарки, которые Александру Лукашенко дарили его коллеги и высокопоставленные гости.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-7

Это незабываемые впечатления будут. Мы ждали этого очень долго, мы попали только с третьего раза сюда. Мы пытались записаться каждый раз, как только от администратора приходило сообщение. Я наводила будильник. Ну вот, попали на этот раз. Мы это, наверное, никогда не забудем. Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-9

Впечатляет очень сильно, особенно когда ты видишь это по телевизору и потом уже вживую. Это даже не передать словами.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-11

Наша семья достаточно большая. Нас семеро, пятеро деток. Мы очень восхищены дворцом, очень красиво. Испытываем гордость за нашу страну, за наших людей, которые это создавали.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-13

Очень все понравилось, такая экскурсия интересная. Так все доступно рассказали, и исторически как сложилось все, и как строился дворец, сколько сил было вложено. Строился он исключительно белорусами. Частичку своего тепла каждый вложил сюда, своей любви. И мы рады, что мы сегодня здесь находимся от организации РОО «Патриоты Беларуси». Спасибо нашим организаторам за такое чудесное мероприятие.

Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»-15

Во Дворце Независимости всегда рады гостям, особенно новым, только для посещения резиденции предварительно нужно подать заявку. А те, кто не готов ждать, могут пройти онлайн-тур на официальном интернет-портале Президента.

Экскурсия по Дворцу Независимости и редкие фото. Что можно найти на новом сайте Президента Беларуси? Смотрите здесь.

# Государственная социальная политика # Александр Лукашенко

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