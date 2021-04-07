Белорусы во Дворце Независимости: «Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже»

Новости Беларуси. Дворец Независимости 7 апреля вновь распахнул двери для гостей. И надо сказать, что сегодняшним посетителям здесь особенно рады, ведь это участники общественного движения «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, сегодня это уже больше, чем движение. Ведь за последнее время этим людям пришлось преодолеть не только сотни километров по родной стране, но и пережить волну хейта и травли. Но, по словам участников патриотических автопробегов, это сделало их лишь сильнее.

Сегодня «Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение, которое теперь не ограничивается лишь автопробегами. Это уже и образовательные инициативы, спорт, благотворительность и, конечно, политика – искренняя и безусловная поддержка государственного курса.

И вот сегодня очередная остановка в их непростом путешествии – Дворец Независимости. Гости рабочей резиденции Президента с удовольствием прогуливались по залам, делали фото на память. Не упустили шанс и тщательно изучили подарки, которые Александру Лукашенко дарили его коллеги и высокопоставленные гости.

Это незабываемые впечатления будут. Мы ждали этого очень долго, мы попали только с третьего раза сюда. Мы пытались записаться каждый раз, как только от администратора приходило сообщение. Я наводила будильник. Ну вот, попали на этот раз. Мы это, наверное, никогда не забудем. Само ощущение, что здесь глава нашего государства бывает ежедневно, – от этого мурашки по коже.

Впечатляет очень сильно, особенно когда ты видишь это по телевизору и потом уже вживую. Это даже не передать словами.

Наша семья достаточно большая. Нас семеро, пятеро деток. Мы очень восхищены дворцом, очень красиво. Испытываем гордость за нашу страну, за наших людей, которые это создавали.

Очень все понравилось, такая экскурсия интересная. Так все доступно рассказали, и исторически как сложилось все, и как строился дворец, сколько сил было вложено. Строился он исключительно белорусами. Частичку своего тепла каждый вложил сюда, своей любви. И мы рады, что мы сегодня здесь находимся от организации РОО «Патриоты Беларуси». Спасибо нашим организаторам за такое чудесное мероприятие.