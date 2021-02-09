Экскурсия по Дворцу Независимости и редкие фото. Что можно найти на новом сайте Президента Беларуси?

Новости Беларуси. Живой ресурс, постоянные обновления. 9 февраля работу начал новый интернет-портал Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте сохранились самые востребованные разделы, где можно узнать практически все о Беларуси, ее экономике, госорганах и принятых документах. На главной странице – рабочий график главы государства, последние его встречи и, разумеется, события за последние дни.

Появилось и множество совершенно неизвестного до этого момента контента. Впервые на сайте сформирована уникальная база фото и видео. Некоторые снимки попали в нее прямо из личного архива Александра Лукашенко.

В пресс-службе Президента рассказали про новые опции и уникальные медиа на портале, а первые пользователи из числа наших коллег поделились впечатлениями.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Этот архив включает в себя важнейшие события, начиная с 1994 года. Здесь также представлены фото- и видеоматериалы, которые, безусловно, будут иметь и резонанс, и пользоваться популярностью у наших пользователей. Ну а журналистам, конечно, пригодятся в работе. Это уникальный архив, который сформирован в данном формате впервые. Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания СТВ:

В меню в рубрике «Президент» есть очень много структурных подрубрик. Одна из таких знаковых, как мне кажется, это «Цитаты Президента» о независимости, о белорусах, о Беларуси.

Существует большой мультимедийный раздел, который так и называется: «Беларусь». Он рассказывает о наших традициях, информация обновленная и уникальная.

Юлия Бешанова, политобозреватель СТВ, корреспондент президентского пула:

Работая с Президентом практически ежедневно, журналисты президентского пула видят его в абсолютно разных ипостасях.

Несмотря на то, что медийный образ главы государства достаточно жесткий, требовательный, строгий, мы видим его абсолютно другим. Мы видим его как семьянина. Он абсолютно многогранная личность. Раздел «Президент без галстука» дает возможность, если так можно выразиться, заглянуть за кулисы официальной жизни, официальной хроники и подсмотреть, посмотреть как раз за теми моментами, когда Президент как человек проявляет себя, а не как лидер государства, не как Президент.

Очень любопытно, что есть такие фотографии, которые и нам самим было очень любопытно увидеть, потому что, зачастую, присутствуя на этих мероприятиях, воспринимаешь картинку в целом. Поэтому я думаю, что любому пользователю этого сайта будет интересно заглянуть в закулисье и посмотреть те кадры из жизни Президента, которые никогда бы не попали в официальную хронику.

Наталья Эйсмонт:

Еще одна страница, на которой в ближайшее время предполагаются изменения, – это страничка «Президент – детям».

Пока здесь размещена полезная познавательная информация, но мы предполагаем, что в ближайшее время в рамках партнерского проекта с Министерством образования на ней появятся и викторины для наших маленьких пользователей. Они будут и интересны, и полезны. Как мы предполагаем, смогут использоваться на уроках в младших классах. Ну и, конечно, их можно будет пройти дома вместе с родителями.

Мы видим огромный интерес в настоящее время к посещению Дворца Независимости, к экскурсиям, которые здесь проходят. Сейчас мы предоставляем нашим пользователям поистине уникальную возможность – попасть во Дворец Независимости, не выходя из дома. Побывать в том месте, где принимаются важнейшие решения для нашей страны, где проходят многочисленные международные мероприятия. Мы предполагаем ряд новых виртуальных туров.

Татьяна Бирук:

Я думаю, что разработчики правда проделали очень длинный путь по подбору кадров, по тому, как это должно выглядеть, по тому, как должна двигаться навигация. Я думаю, что такого нет больше нигде – чтобы можно было так легко и просто, без логинов, паролей, предоставления какой-то конфиденциальной информации проделать простой, но такой важный, думается, путь.