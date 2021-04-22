«Мы будем видеть весь ход работы». В Беларуси появится единая система для обработки обращений граждан

Новости Беларуси. В Беларуси работают над созданием единой автоматизированной системы для обработки обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запустить платформу планируют уже в конце 2021 года. Такой сервис поможет белорусам направить свои вопросы и обращения представителям власти любого уровня: от местных исполкомов до Администрации Президента. При этом пользователь платформы сможет отследить, как проходит работа с его обращением, и оперативно получить комментарий от нужных специалистов.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы будем видеть весь ход работы с обращением гражданина. И, соответственно, гражданин тоже будет видеть, как с ним велась работа. Хочется думать, что такая работа будет на пользу.