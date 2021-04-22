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«Мы будем видеть весь ход работы». В Беларуси появится единая система для обработки обращений граждан

22 апреля 2021 19:04
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Новости Беларуси. В Беларуси работают над созданием единой автоматизированной системы для обработки обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы будем видеть весь ход работы». В Беларуси появится единая система для обработки обращений граждан-1

Запустить платформу планируют уже в конце 2021 года. Такой сервис поможет белорусам направить свои вопросы и обращения представителям власти любого уровня: от местных исполкомов до Администрации Президента. При этом пользователь платформы сможет отследить, как проходит работа с его обращением, и оперативно получить комментарий от нужных специалистов.

«Мы будем видеть весь ход работы». В Беларуси появится единая система для обработки обращений граждан-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы будем видеть весь ход работы с обращением гражданина. И, соответственно, гражданин тоже будет видеть, как с ним велась работа. Хочется думать, что такая работа будет на пользу.

«Мы будем видеть весь ход работы». В Беларуси появится единая система для обработки обращений граждан-7

Диалог жителей страны с представителями власти в Беларуси продолжается – во всех регионах проходят выездные приемы граждан и прямые телефонные линии. С жителями Черикова 22 апреля пообщалась Ольга Чуприс. Среди тем, которые обсуждали с заместителем главы Администрации Президента – имущественные вопросы, а также защита прав детей.

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

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