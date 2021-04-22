ЧП с водой в Минске: когда полностью устранят последствия аварии?

Новости Беларуси. Названы предварительные версии ночной аварии водопровода в минском микрорайоне Чижовка – их две, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая – повреждение трубопровода. Строительные работы могли вестись без соблюдения регламента. Вторая – физический износ трубы. Как сообщили в мэрии, делать выводы пока преждевременно.

Также лабораторные исследования воды по некоторым адресам показали превышение допустимого уровня железа, поэтому питьевые цистерны пока останутся в районе. Сейчас активно идет промывка сетей, все силы брошены на то, чтобы как можно скорее восстановить надлежащее питьевое качество воды. Подробности в репортаже наших корреспондентов.

Не очень чистая такая, мутненькая То, что в кранах нет воды, Любовь Михайловна обнаружила практически сразу. Стала звонить в диспетчерскую, где сообщили об аварии. Уже совсем скоро пятилитровые бутылки женщине привезли волонтеры.

Любовь Волосенко, проживающая специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:

Где-то часов в одиннадцать мне надо было выпить лекарство – я открыла кран, а воды нет. Объяснили, что случилась авария где-то в городе. Вечером у меня вода была немножко, а сегодня мне принесли уже, так что я уже с водой.

Первые же сообщения об аварии в Чижовке диспетчеры экстренных служб начали получать 21 апреля около девяти вечера. Люди жаловались на отсутствие воды в кранах. На несколько часов без водоснабжения остались жители сразу трех районов столицы: Заводского, Ленинского и Октябрьского.

– Нам вот сегодня передали, чтобы ни в коем случае не пили воду. Не знаю, так, не так.

– А вы как справляетесь?

– Вот, пошли, купили и будем пить.

Утром я встала – она, по-моему, уже была, но очень грязная. Совсем грязная была. Я сливала.

Те, кто оказался совсем рядом с местом ЧП, стали свидетелями того, как в считанные секунды стремительный поток заполнил улицы. Напор оказался таким сильным, что поймать волну удалось даже серферу.

Общественный и личный транспорт очень быстро поплыл, дорожная сеть оказалась затоплена. Остановилось движение. Произошло повреждение крупного трубопровода. Также в МЧС заявили, что на месте происшествия поврежден и газопровод. В течение часа на место ЧП прибыли аварийные бригады МЧС, Мингаза и водоканала.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Произошло повреждение трубопровода хозпитьевого водоснабжения диаметром 1 000 миллиметров. Наблюдались перебои водоснабжения, в связи с чем были предприняты оперативные меры для локализации повреждений и восстановления водоснабжения. «Минскводоканал» о ЧП с водой: «После таких повреждений, как правило, наблюдается ухудшение качества воды» Всю ночь специалисты промывали сети водопроводов. Уже ночью в пострадавшие районы организовали подвоз автоцистерн.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Министерство обороны нам выделило 18 автоцистерн с водой. На сегодняшний день в Минске задействовано 26 цистерн с водой. Сейчас идет активно промывка сетей, у всех потребителей есть вода. «Идёт активно промывка сетей». Что происходит в районах Минска, которые пострадали от прорыва водопровода

Ольга Власовец, корреспондент:

К устранению последствий ЧП приступили уже накануне. На этом месте целый день работают строители, невзирая на непогоду. Им предстоит вырыть котлован длиной 10 метров, чтобы заменить поврежденный участок трубы. Завершить работу необходимо в кратчайшие сроки.

Специалисты рассматривают две версии происшествия на улице Уборевича. Одна из них – нарушение регламента выполнения строительных работ. Также среди вероятных причин износ трубопровода. Для установления точных обстоятельств аварии изъято видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом ЧП.

Андрей Бычков, главный инженер УП «Минскводоканал»:

Трубопровод практически уже раскопан, бригады готовятся к его демонтажу. Ориентировочное время устранения повреждения – около суток. Думаю, что к выходным мы будем готовить водовод к запуску. Ежечасно состояние воды мониторят специалисты. Проводится лабораторный контроль качества.

Григорий Гетюк, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:

В настоящее время в лаборатории проводится исследование соответствующее. До получения результатов мы рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду. Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»