Академик НАН Беларуси: конструируем новые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом, уже отобрано пять соединений

Новости Беларуси. От космоса до новых исследований в области медицины. О реализации совместных белорусско-российских проектов говорили 22 апреля на сессии общего собрания в Национальной академии наук, где ученые подвели итоги работы за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»

Несмотря на коронавирус, белорусские ученые продолжали работать и совершать открытия в различных сферах, от космоса до Антарктиды. Конечно, медицина – тема номер один. В центре внимания – создание отечественной вакцины от COVID-19, выпуск собственных препаратов. Владимир Гусаков: «Примерно две третьи средств наука зарабатывает самостоятельно»