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Академик НАН Беларуси: конструируем новые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом, уже отобрано пять соединений

22 апреля 2021 18:16
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Новости Беларуси. От космоса до новых исследований в области медицины. О реализации совместных белорусско-российских проектов говорили 22 апреля на сессии общего собрания в Национальной академии наук, где ученые подвели итоги работы за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»

Академик НАН Беларуси: конструируем новые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом, уже отобрано пять соединений -1

Несмотря на коронавирус, белорусские ученые продолжали работать и совершать открытия в различных сферах, от космоса до Антарктиды. Конечно, медицина – тема номер один. В центре внимания – создание отечественной вакцины от COVID-19, выпуск собственных препаратов. 

Владимир Гусаков: «Примерно две третьи средств наука зарабатывает самостоятельно»

Академик НАН Беларуси: конструируем новые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом, уже отобрано пять соединений -4

Валентин Орлович, академик Национальной академии наук Беларуси:
Конструируем с помощью компьютеров новые лекарственные препараты для борьбы с COVID. Уже отобрано пять соединений. Наши химики, другое отделение (вместе работаем, естественно, одна академия) – сейчас занимаемся синтезом таких препаратов, которые будут именно лечебными препаратами.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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