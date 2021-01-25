Участников автопробегов пригласили на экскурсию во Дворец Независимости. Встречала их Наталья Эйсмонт

Новости Беларуси. Дворец Независимости 25 января вновь открыл двери для сторонников единой и мирной Беларуси. По его залам и коридорам провели экскурсию для участников уже традиционных автопробегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей встречала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Она рассказала, что Александр Лукашенко не любит называть дворец своей рабочей резиденцией, хоть в его залах практически ежедневно проходят важные для страны совещания и встречи. Поэтому было принято решение открыть здание для белорусов и сделать Дворец Независимости действительно народным.

Участникам экскурсии подробно рассказали об оформлении различных залов дворца и знаковых мероприятиях, которые прошли в его стенах. И, конечно же, о вкладе белорусских строителей, дизайнеров, художников и скульпторов, которые участвовали в создании на всех этапах.

Особый интерес у гостей всегда вызывают залы, где проходят официальные мероприятия. Ведь часто бывает, что еще утром в этих креслах сидят чиновники и сам Президент, а спустя некоторое время в них делают памятные селфи участники экскурсий.

Тимур Пряхин:

В это здание пришли патриоты, те, которые каждую субботу ездили на автопробеги, ходили на шествия в поддержку мира, стабильности в нашей стране. Мы безмерно благодарны за то, что нас сегодня пригласили. Мы очень рады, все это грандиозно, замечательно. И самое важное, что это не просто экскурсия для того, чтобы посмотреть само здание. Нам еще рассказывают какие-то моменты из жизни главы государства, из жизни людей, которые отвечают за нашу внутреннюю и внешнюю политику. Это интересно.

Ольга Вечер:

Насколько грандиозна личность нашего Президента, и такой же и дворец. Он задумал, он это все реализовал, осуществил. И все силами наших белорусских тружеников производств. Поэтому гордость переполняет меня.

Сергей Толкач:

Я привел сюда специально дочку для того, чтобы показать, где работает наш Президент, где принимаются законы нашей страны и где творится история нашей республики.

Анастасия Жук:

Дворец Независимости – это прежде всего символ, наверное. И как этот год объявлен Годом народного единства, мне кажется, что мероприятия такие, как это во Дворце Независимости, действительно помогают нам прийти к той самой цели, как народное единство. Потому что здесь как нигде ощущается единство народа, нашего любимого Президента и власти в целом.