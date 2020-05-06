Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел. Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ