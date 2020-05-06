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Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

06 мая 2020 10:04
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Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ-1

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ-3

После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ-6

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне скажи, запас хода какой?

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
300 километров, 270 – гарантированно. Зарядка – 6-8 часов.

Александр Лукашенко:
По Беларуси можно перемещаться.

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Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

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Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ-11

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
По сравнению с «Белкоммунмашем» эта схема больше нас устраивает. Он на 15 километров заряжается 8 минут. Этот заряжается по тарифам ночным ночью.

Александр Лукашенко:
И ездит целый день.

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Валерий Иванкович # Анатолий Сивак # Фотофакт

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