Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.
Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне скажи, запас хода какой?
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
300 километров, 270 – гарантированно. Зарядка – 6-8 часов.
Александр Лукашенко:
По Беларуси можно перемещаться.
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Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ
Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
По сравнению с «Белкоммунмашем» эта схема больше нас устраивает. Он на 15 километров заряжается 8 минут. Этот заряжается по тарифам ночным ночью.
Александр Лукашенко:
И ездит целый день.