Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси
Новости Беларуси. Боевые дороги Григория Ильина, или 300 дней на запад. Накануне Дня Победы свет увидела новая книга об освобождении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее автор – гомельчанин, не один год собирающий рассказы и судьбы ветеранов.
Журналист Дмитрий Чернявский провел главного героя своей книги через все ключевые бои за синеокую: он форсирует Днепр у Лоева, освобождает Озаричские лагеря смерти и штурмует форты Гродненского укрепрайона. В повествование вплетены реальные люди – солдаты и офицеры, освобождавшие Родину.
Дмитрий изучил судьбы более тысячи солдат той войны, рассказы многих из них записал лично. Воспоминания, письма, интервью легли в основу очерка.
Дмитрий Чернявский, журналист, автор книги:
Я ее называю мини-эпопеей, потому что она охватывает период с 23 сентября 1943 года, освобождения первого белорусского райцентра Комарина по 28 июля 1944 года. Она охватывает все белорусские областные центры. На ее примере можно увидеть всю панораму освобождения Беларуси. И она достаточно эмоциональна. Эмоциональный посыл в ней есть, который передает чувства простых людей и дает понять, какой ценой была достигнута Победа.
Главный герой военной летописи лейтенант Григорий Ильин – образ собирательный. Однако уже после того, как очерк был написан, оказалось, имя героя самое что ни на есть настоящее. Ильиных на полях Второй мировой воевало почти 40 тысяч.
Создать визуальный образ героя на страницах книги взялась художница Екатерина Воронько. В основу акварельных рисунков легли реальные фотографии 1940-х. Иллюстрации к книге украсят еще и сам Гомель: в преддверии праздника Победы акварели разместят в витринах на центральном проспекте.