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Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси

06 мая 2020 07:15
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Новости Беларуси. Боевые дороги Григория Ильина, или 300 дней на запад. Накануне Дня Победы свет увидела новая книга об освобождении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее автор – гомельчанин, не один год собирающий рассказы и судьбы ветеранов. 

Журналист Дмитрий Чернявский провел главного героя своей книги через все ключевые бои за синеокую: он форсирует Днепр у Лоева, освобождает Озаричские лагеря смерти и штурмует форты Гродненского укрепрайона. В повествование вплетены реальные люди – солдаты и офицеры, освобождавшие Родину.

Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси-1

Дмитрий изучил судьбы более тысячи солдат той войны, рассказы многих из них записал лично. Воспоминания, письма, интервью легли в основу очерка.

Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси-4

Дмитрий Чернявский, журналист, автор книги:
Я ее называю мини-эпопеей, потому что она охватывает период с 23 сентября 1943 года, освобождения первого белорусского райцентра Комарина по 28 июля 1944 года. Она охватывает все белорусские областные центры. На ее примере можно увидеть всю панораму освобождения Беларуси. И она достаточно эмоциональна. Эмоциональный посыл в ней есть, который передает чувства простых людей и дает понять, какой ценой была достигнута Победа.

Главный герой военной летописи лейтенант Григорий Ильин – образ собирательный. Однако уже после того, как очерк был написан, оказалось, имя героя самое что ни на есть настоящее. Ильиных на полях Второй мировой воевало почти 40 тысяч.

Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси-7

Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси-9

Создать визуальный образ героя на страницах книги взялась художница  Екатерина Воронько. В основу акварельных рисунков легли реальные фотографии 1940-х. Иллюстрации к книге украсят еще и сам Гомель: в преддверии праздника Победы акварели разместят в витринах на центральном проспекте.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Чернявский # Фотофакт

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