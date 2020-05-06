Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси

Журналист Дмитрий Чернявский провел главного героя своей книги через все ключевые бои за синеокую: он форсирует Днепр у Лоева, освобождает Озаричские лагеря смерти и штурмует форты Гродненского укрепрайона. В повествование вплетены реальные люди – солдаты и офицеры, освобождавшие Родину.

Дмитрий Чернявский, журналист, автор книги:

Я ее называю мини-эпопеей, потому что она охватывает период с 23 сентября 1943 года, освобождения первого белорусского райцентра Комарина по 28 июля 1944 года. Она охватывает все белорусские областные центры. На ее примере можно увидеть всю панораму освобождения Беларуси. И она достаточно эмоциональна. Эмоциональный посыл в ней есть, который передает чувства простых людей и дает понять, какой ценой была достигнута Победа.

Главный герой военной летописи лейтенант Григорий Ильин – образ собирательный. Однако уже после того, как очерк был написан, оказалось, имя героя самое что ни на есть настоящее. Ильиных на полях Второй мировой воевало почти 40 тысяч.