Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки

Новости Беларуси. Повод для гордости и мотивация на лучший результат. В Минске в эти дни проходит выставка научно-технических достижений белорусских ученых, предприятий, начинающих специалистов и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовать столь масштабный форум поручил Президент. И 20 января глава государства лично ознакомился с большой экспозицией, в которой свыше 400 образцов передовых технологий, начиная от спорткара и заканчивая лекарствами от рака. Безусловно, во время посещения выставки прозвучали и конкретные поручения. И вот пример: к концу года локализация по отечественным ноутбукам и компьютерам должна быть 70 %. Конечно, хорошо обо всем говорить, но лучше наглядно показать. Или же и вовсе посетить выставку. Как это сделала Полина Королева.

В современных реалиях развитие оборонной техники – необходимость. Спать спокойно и не сомневаться в завтрашнем дне может тот, кто уверен в боеспособности армии и ее оснащении. Однако в Беларуси достаточно научно-технических разработок и для мирной жизни, что отметил и Александр Лукашенко в день старта инновационной выставки. Для кого-то масштабный форум стал поводом для гордости, для других – открытием. Если про агродроны и белорусский электрокар слышали многие, некоторые изобретения обсуждали только в кругу специалистов.

Александр Заяц:

Пришли со всей семьей посмотреть на достижения. Очень здорово, что есть такая возможность посмотреть, потому что у нас есть очень много талантливых изобретателей, талантливой молодежи. Мы чаще должны проводить такие мероприятия. Наверное, только жалко, что всего лишь два дня.

Виктория Дашкевич:

Замечательно, что люди интересуются, приходят всех возрастов, от мала до велика, это же здорово.

Здравоохранение, промышленность, космос – на форуме представлены разработки по самым актуальным сегодня направлениям. Многие аппараты и роботы напоминают декорации футуристичных кинолент. Однако все они рабочие и активно используются по назначению. Впрочем, манит посетителей не только загадочная на вид техника, но и зеленые стенды, которые заставлены растениями. Надо сказать, это неспроста.

Владимир Бирюк:

Меня интересует охрана природы и окружающей среды. Я посетил все пять континентов и более 100 стран. Это болезнь всей Земли. Беларусь немало делает, хотя может гораздо больше.

Сегодня уплотняются застройки, расширяются города – на многих территориях запрещено высаживать высокорослые растения. Однако игнорировать или вовсе отказываться от зеленых оазисов опасно. Специалисты нашли решение: карликовые деревья гармонично впишутся как на парковках, так и крышах зданий. Подробности.

Анна Шунто:

Карликовые деревья – очень приятно, что у нас есть такие достижения. Это сфера моих интересов, мне было актуально послушать.

Достижения последних лет демонстрируют и селекционеры. Когда мир стоит на пороге продовольственного кризиса, их работа особенно важна. На выставке, помимо семян и светодиодных технологий для ускоренного выращивания культур, специалисты представили крайне ценный продукт – микрозелень.

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур в центре картофелеводства и плодоовощеводства НАН Беларуси:

Микрозелень является в основном тем компонентом нашей пищи, который позволяет полностью покрыть всю суточную потребность в полезных витаминах, минералах и других биохимических элементах.

На современные вызовы откликнулся и промышленный сектор. Задача разработчиков этой сферы – создать технологии, которые не только ускорят рабочий процесс, но и выполнят задачу импортозамещения. Машина для взвешивания и упаковки – один из ярких примеров успеха. К тому же в ход идут биоразлагаемые материалы.

Александр Близнюк, директор экспериментального предприятия НАН Беларуси:

Сегодня созданы все условия, чтобы заместить всю импортную технику. Для примера, если сравнить с импортным аналогом, который раньше завозился в Республику Беларусь, то наша машина стоит в 2,5 раза дешевле, чем импортный аналог.

Андрей Ковальский:

Без современных технологий и внедрения интеллектуальных каких-то инноваций нет развития. А наша страна нуждается в этом, и мы продвигаемся в верном направлении. На выставке много молодежи, как среди разработчиков, так и посетителей. Юные и пытливые умы в первую очередь захватывает авиация. Есть среди гостей и профессионалы, кто с техникой на «ты». Их вопросы к разработчикам более точные, узконаправленные.

Принцип я знаю, но человек очень грамотно, четко, профессионально уточнил. Вот что это за толстый шланг, что это? А это обыкновенный гибкий вал, чтобы раскручивать винт перед тем, как взлететь.

Речь про автожир. Конструкция выглядит как вертолет, на деле же это самолет с вращающимся крылом. В небо такая птица может подняться при сильном ветре и не уйдет в штопор. Дело в идеальной маневренности. Используют воздушное судно для мониторинга, а в выходные для развлекательных полетов.