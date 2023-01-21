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Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки

21 января 2023 17:37
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Новости Беларуси. Повод для гордости и мотивация на лучший результат. В Минске в эти дни проходит выставка научно-технических достижений белорусских ученых, предприятий, начинающих специалистов и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-1

Организовать столь масштабный форум поручил Президент. И 20 января глава государства лично ознакомился с большой экспозицией, в которой свыше 400 образцов передовых технологий, начиная от спорткара и заканчивая лекарствами от рака. Безусловно, во время посещения выставки прозвучали и конкретные поручения. И вот пример: к концу года локализация по отечественным ноутбукам и компьютерам должна быть 70 %.

Конечно, хорошо обо всем говорить, но лучше наглядно показать. Или же и вовсе посетить выставку. Как это сделала Полина Королева.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-4

В современных реалиях развитие оборонной техники – необходимость. Спать спокойно и не сомневаться в завтрашнем дне может тот, кто уверен в боеспособности армии и ее оснащении. Однако в Беларуси достаточно научно-технических разработок и для мирной жизни, что отметил и Александр Лукашенко в день старта инновационной выставки. Для кого-то масштабный форум стал поводом для гордости, для других – открытием. Если про агродроны и белорусский электрокар слышали многие, некоторые изобретения обсуждали только в кругу специалистов.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-7

Александр Заяц:
Пришли со всей семьей посмотреть на достижения. Очень здорово, что есть такая возможность посмотреть, потому что у нас есть очень много талантливых изобретателей, талантливой молодежи. Мы чаще должны проводить такие мероприятия. Наверное, только жалко, что всего лишь два дня.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-10

Виктория Дашкевич:
Замечательно, что люди интересуются, приходят всех возрастов, от мала до велика, это же здорово.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-13

Здравоохранение, промышленность, космос – на форуме представлены разработки по самым актуальным сегодня направлениям. Многие аппараты и роботы напоминают декорации футуристичных кинолент. Однако все они рабочие и активно используются по назначению. Впрочем, манит посетителей не только загадочная на вид техника, но и зеленые стенды, которые заставлены растениями. Надо сказать, это неспроста.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-16

Владимир Бирюк:
Меня интересует охрана природы и окружающей среды. Я посетил все пять континентов и более 100 стран. Это болезнь всей Земли. Беларусь немало делает, хотя может гораздо больше.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-19

Сегодня уплотняются застройки, расширяются города – на многих территориях запрещено высаживать высокорослые растения. Однако игнорировать или вовсе отказываться от зеленых оазисов опасно. Специалисты нашли решение: карликовые деревья гармонично впишутся как на парковках, так и крышах зданий. Подробности.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-22

Анна Шунто:
Карликовые деревья очень приятно, что у нас есть такие достижения. Это сфера моих интересов, мне было актуально послушать.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-25

Достижения последних лет демонстрируют и селекционеры. Когда мир стоит на пороге продовольственного кризиса, их работа особенно важна. На выставке, помимо семян и светодиодных технологий для ускоренного выращивания культур, специалисты представили крайне ценный продукт – микрозелень.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-28

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур в центре картофелеводства и плодоовощеводства НАН Беларуси:
Микрозелень является в основном тем компонентом нашей пищи, который позволяет полностью покрыть всю суточную потребность в полезных витаминах, минералах и других биохимических элементах.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-31

На современные вызовы откликнулся и промышленный сектор. Задача разработчиков этой сферы – создать технологии, которые не только ускорят рабочий процесс, но и выполнят задачу импортозамещения. Машина для взвешивания и упаковки – один из ярких примеров успеха. К тому же в ход идут биоразлагаемые материалы.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-34

Александр Близнюк, директор экспериментального предприятия НАН Беларуси:
Сегодня созданы все условия, чтобы заместить всю импортную технику. Для примера, если сравнить с импортным аналогом, который раньше завозился в Республику Беларусь, то наша машина стоит в 2,раза дешевле, чем импортный аналог.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-37

Андрей Ковальский:
Без современных технологий и внедрения интеллектуальных каких-то инноваций нет развития. А наша страна нуждается в этом, и мы продвигаемся в верном направлении.

На выставке много молодежи, как среди разработчиков, так и посетителей. Юные и пытливые умы в первую очередь захватывает авиация. Есть среди гостей и профессионалы, кто с техникой на «ты». Их вопросы к разработчикам более точные, узконаправленные.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-40

Принцип я знаю, но человек очень грамотно, четко, профессионально уточнил. Вот что это за толстый шланг, что это? А это обыкновенный гибкий вал, чтобы раскручивать винт перед тем, как взлететь.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-43

Речь про автожир. Конструкция выглядит как вертолет, на деле же это самолет с вращающимся крылом. В небо такая птица может подняться при сильном ветре и не уйдет в штопор. Дело в идеальной маневренности. Используют воздушное судно для мониторинга, а в выходные для развлекательных полетов.

Как декорации футуристических фильмов. На выставке показали инновационные белорусские разработки-46

Более 100 инновационных разработок в здравоохранении, беспилотная техника, инновации в сфере IT и искусственного интеллекта. Глядя на выставку «Беларусь интеллектуальная», можно с уверенностью сказать: будущее уже наступило. Вместе с тем подтвердился важный тезис: наука – важная составляющая независимости страны. Ведь сегодня наши специалисты могут производить все необходимое, причем без чужой помощи.

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