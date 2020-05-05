Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Новости Беларуси. К теме электротранспорта. С белорусскими новинками 5 мая ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко Сейчас такой подвижной состав – мировой тренд, а Беларусь во многих вопросах законодатель моды. Вслед за электробусами от «Белкоммунмаша» экологически чистые машины начал выпускать и Минский автозавод. Продвинутый электробус МАЗ пополнил ряд перспективных моделей пассажирской техники. Екатерина Лихошапко изучила детали новой машины.

Электробус МАЗ 303Е10 построен на базе перспективной модели автобуса МАЗ 303 (она изначально проектировалась в расчете и на электрическую версию). Выпуск такой инновационной линейки завода ознаменовал и новый уровень комфорта для пассажиров.

В первую очередь, здесь 14 мест на низком полу. Это сделано для мам с детьми, пожилых людей. Всего же в салоне могут находиться более 70 пассажиров, из них 30 – на сидениях.

Теплые кнопки, выдвижная платформа для маломобильных групп населения, кондиционер, подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток. Все продумано как для людей, так и для природы.

Иван Войтешонок, заместитель директора центра перспективных разработок ОАО «МАЗ»:

Электробус – это прежде всего экологичный вид транспорта. Он отличается нулевым выбросом относительно автобусов. Причем наш электробус абсолютно экологичен, он не имеет дизельного отопления, как наши аналоги, эксплуатирующиеся уже в Минске. Он использует полностью электричество для движения и отопления салона.

В свете того, что у нас скоро появится атомная электростанция, и с поручением Президента о внедрении электрификации в общественный транспорт, такой продукт, который может заряжаться в любом автобусном парке, подходит для городов, которые хотят впервые попробовать такую технику.

Такой электробус разгоняется до 75 км/час. Запас хода – до 300 километров, что сравнимо с передовыми моделями мировых производителей. Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль» К слову, 5 мая автобус был презентован главе государства. Александр Лукашенко новинку оценил и поручил заводу к маю 2021 года произвести 12 аналогичных машин и направить их в регионы страны (подробнее здесь).

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Думаю, что поставка данных автотранспортных средств, что касается автобуса или электробуса нашего, – это шаг вперед в развитии Минского автомобильного завода.

Ключевыми компетенциями данной машины является ориентированность ее на экспорт. Мы очень надеемся, что в тех странах, в которых мы присутствуем – Украина, Польша, Россия – эта машина найдет своего потребителя, будет там реализована и успешно работать.