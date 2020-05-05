«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко

Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родстер пока не имеет кузова, но потенциально это прямой конкурент известному мировому бренду электромобилей.

А вот комбайн для заливки льда уже прошел во всех смыслах обкатку и в ближайшее время поступит в ледовые арены страны. Показали и компактную коммунальную технику. Отдельное внимание – разработкам аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций: мощных стационарных и компактных для личных гаражей. Тему продолжит Дмитрий Анисовец.

Сразу по приезду на испытательный полигон Президент первой же фразой обозначил цель визита – подвергнуть серьезному экзамену работу Академии наук. Проверять самых умных и талантливых непросто, и все же между главой государства и белорусскими учеными существует ряд договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук и как выполнены совместно принятые нами решения. Мы договаривались, что займемся разработкой электротранспорта. Заявлений было много, обещаний много по всей стране, и разные структуры обещают. А когда сталкиваешься с этим, не всегда получается так, как обещали. Поэтому я решил сам посмотреть в части электрического транспорта, как сработала Академия наук. Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Руководитель страны рассчитывает на весомые достижения наших ученых. Без науки, без внедрения в экономику самых передовых разработок и технологий в следующей пятилетке делать нечего. Ведь в том, что мир после пандемии станет другим, уже никто не сомневается. Забегая вперед, скажем: ученые не сидели сложа руки. Увиденное сегодня Президента порадовало.

Полигон для испытания мобильных машин открыли в 2010 году. Последние годы центр прибавляет не только инфраструктурно, но и по хозяйственно-финансовой части: прибыль за 2019-й – более 1 миллиона 600 тысяч рублей, а объем внебюджетной деятельности достигает 35 %. Сложно найти серьезных игроков белорусской промышленности, которые не сотрудничали бы сегодня с Объединенным институтом машиностроения. Но проблем, конечно, тоже хватает. Например, переход от мелкосерийного производства к крупносерийному или нехватка технологий, кадров и мощностей по отдельным направлениям. Несмотря ни на что, позиция Александра Лукашенко достаточно убедительна.

Александр Лукашенко:

Вы должны положить на стол нам будущее. Потом мы должны просчитать рынки – не только создать и всё. С министра промышленности я спрошу, почему при собственном производстве легкового транспорта в таком количестве (мы можем и больше производить) он до сих пор по импорту поставляет легковые автомобили. Или они заигрались в ВТО, или они смотрят на ЕврАзЭС: ах, как бы нам чего-то не сказали. На нас плюют и не считаются с нами, а мы, видите ли, такие умные. После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел. Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ Услышав характеристики новой экологичной машины, глава государства тут же дал задание.

Александр Лукашенко:

К 9 мая будущего года 10 машин должно быть. Ну, может, 12. Пускай посмотрят все области – по две машины. Почему только в Минске? Анатолий, может, и три купит: и таких, и таких – Минск есть Минск. Но по две машины в каждую область, чтобы люди видели, что мы действительно способны это делать. За качество отвечаешь головой. «Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

Беспилотные летательные аппараты, большие и малые, гражданские и не совсем, и даже электрический вертолет – пожалуй, отдельная тема для разговора. Понятно, что большинство новинок создается из импортных комплектующих, хотя по многим направлениям их производство освоили уже и белорусы.

Вместе с тем говорить о прорывных достижениях в сфере производства электротранспорта пока преждевременно. Но с первым этапом экзамена – как выполняются поручения Президента – Академия наук, безусловно, справилась.

Александр Лукашенко:

Должен сказать, что меня это впечатляет и даже очень впечатляет. Я не ожидал, что они способны за какой-то промежуток времени все это сотворить. Я же не первый раз сталкиваюсь с работами ученых, практиков Академии наук. Но за короткий промежуток времени они сделали немало, учитывая, что мы же не создаем какую-то кастрюлю на каком-то этапе, а потом лучше ее делаем. Мы сразу ориентируемся на мировые образцы, мировые стандарты.