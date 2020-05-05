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«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко

05 мая 2020 21:00
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Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родстер пока не имеет кузова, но потенциально это прямой конкурент известному мировому бренду электромобилей.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -1

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -3

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -5

А вот комбайн для заливки льда уже прошел во всех смыслах обкатку и в ближайшее время поступит в ледовые арены страны. Показали и компактную коммунальную технику.

Отдельное внимание – разработкам аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций: мощных стационарных и компактных для личных гаражей.

Тему продолжит Дмитрий Анисовец.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -8

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -10

Сразу по приезду на испытательный полигон Президент первой же фразой обозначил цель визита – подвергнуть серьезному экзамену работу Академии наук. Проверять самых умных и талантливых непросто, и все же между главой государства и белорусскими учеными существует ряд договоренностей.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук и как выполнены совместно принятые нами решения. Мы договаривались, что займемся разработкой электротранспорта. Заявлений было много, обещаний много по всей стране, и разные структуры обещают. А когда сталкиваешься с этим, не всегда получается так, как обещали. Поэтому я решил сам посмотреть в части электрического транспорта, как сработала Академия наук.

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -16

Руководитель страны рассчитывает на весомые достижения наших ученых. Без науки, без внедрения в экономику самых передовых разработок и технологий в следующей пятилетке делать нечего. Ведь в том, что мир после пандемии станет другим, уже никто не сомневается.

Забегая вперед, скажем: ученые не сидели сложа руки. Увиденное сегодня Президента порадовало.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -19

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -21

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -23

Полигон для испытания мобильных машин открыли в 2010 году. Последние годы центр прибавляет не только инфраструктурно, но и по хозяйственно-финансовой части: прибыль за 2019-й – более 1 миллиона 600 тысяч рублей, а объем внебюджетной деятельности достигает 35 %. Сложно найти серьезных игроков белорусской промышленности, которые не сотрудничали бы сегодня с Объединенным институтом машиностроения.

Но проблем, конечно, тоже хватает. Например, переход от мелкосерийного производства к крупносерийному или нехватка технологий, кадров и мощностей по отдельным направлениям. Несмотря ни на что, позиция Александра Лукашенко достаточно убедительна.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -26

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -28

Александр Лукашенко:
Вы должны положить на стол нам будущее. Потом мы должны просчитать рынки – не только создать и всё. С министра промышленности я спрошу, почему при собственном производстве легкового транспорта в таком количестве (мы можем и больше производить) он до сих пор по импорту поставляет легковые автомобили. Или они заигрались в ВТО, или они смотрят на ЕврАзЭС: ах, как бы нам чего-то не сказали. На нас плюют и не считаются с нами, а мы, видите ли, такие умные.

После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Услышав характеристики новой экологичной машины, глава государства тут же дал задание.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -31

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -33

Александр Лукашенко:
К 9 мая будущего года 10 машин должно быть. Ну, может, 12. Пускай посмотрят все области – по две машины. Почему только в Минске? Анатолий, может, и три купит: и таких, и таких – Минск есть Минск. Но по две машины в каждую область, чтобы люди видели, что мы действительно способны это делать. За качество отвечаешь головой.

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -36

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -38

Беспилотные летательные аппараты, большие и малые, гражданские и не совсем, и даже электрический вертолет – пожалуй, отдельная тема для разговора. Понятно, что большинство новинок создается из импортных комплектующих, хотя по многим направлениям их производство освоили уже и белорусы.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -41

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -43

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -45

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -47

Вместе с тем говорить о прорывных достижениях в сфере производства электротранспорта пока преждевременно. Но с первым этапом экзамена – как выполняются поручения Президента – Академия наук, безусловно, справилась.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -50

Александр Лукашенко:
Должен сказать, что меня это впечатляет и даже очень впечатляет. Я не ожидал, что они способны за какой-то промежуток времени все это сотворить. Я же не первый раз сталкиваюсь с работами ученых, практиков Академии наук. Но за короткий промежуток времени они сделали немало, учитывая, что мы же не создаем какую-то кастрюлю на каком-то этапе, а потом лучше ее делаем. Мы сразу ориентируемся на мировые образцы, мировые стандарты.

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -53

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -55

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко -57

Главное в производстве нашего электротранспорта – его перспектива, то есть его соответствие мировым стандартам и возможность продавать продукцию. Как раз это обсудят с учеными во время второй встречи в преломлении задач на предстоящую пятилетку.

# Электромобили # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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