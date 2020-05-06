Онлайн-встречи и интервью с ветеранами. Накануне Дня Победы в Беларуси запущен On Air марафон

Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Министерство обороны, совместно с «Белорусским республиканским союзом молодежи» и издательским домом «СБ-Беларусь сегодня» проводят On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы».

На протяжении четырех дней в Драматическом театре белоруской армии будут проходить онлайн-встречи с интересными гостями, демонстрироваться фрагменты интервью с ветеранами войны. На сцене прозвучат песни и стихи военных лет в исполнении артистов эстрады и театра.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе:

Сегодня самая главная наша задача – это чтобы наше молодое поколение понимало, что, сохранив память о подвиге поколения победителей, мы делаем огромное дело. Только сохранив память о Победе, только сохранив память о подвигах людей, которые жили и умирали ради того, чтобы мы с вами могли спокойно жить.