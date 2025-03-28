Запад в 90-х хотел полностью разоружить белорусскую армию. Эксперты рассказали, как удалось всё сохранить

Мобильность, боеготовность и развитие – стиль современных вооруженных сил, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці». Но так было не всегда. Если отмотать время на более, чем 30 лет назад, когда мощный и хорошо вооруженный Белорусский военный краснознаменный округ в период развала Советского Союза оказался на грани полураспада. Ведомые Западом политики, по сути, разоружали, разукомплектовывали, разворовывали и распродавали армию. Был подорван и авторитет военнослужащих – например, зарплата командира взвода была всего 22 доллара. К тому же, Беларусь обманом лишили ядерного статуса, подсунув липовые гарантии, которые никто и никогда выполнять не собирался.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если сегодня для нас для всех уже очевидно, что существует какой-то план строительства, план развития Вооруженных Сил, то как должен выглядеть план строительства и развития Вооруженных Сил на фоне распада такой великой страны, всех вот этих перемещений и передвижений, конечно же, никто не знал. По сути своей, то, что происходило в то время, было сохранено только благодаря тому, и я не побоюсь этих слов, что в 1994 году очень существенно у нас изменился подход к государственной власти, когда мы избрали нашего первого Президента. Да, были офицеры-патриоты, да были генералы-патриоты, но, извините, этого недостаточно, когда верхушка до этого, как говорится, пыталась, даже считала, что Вооруженные Силы, может, вообще нам не нужны, система военного образования не нужна. Там есть НАТО, там есть Россия, кто-то же обязательно поможет, кто-то научит наших офицеров, кто-то создаст и построит нам нашу государственность. Конечно же, это было очень и очень наивно. Я вот удивляюсь, как молодой Президент, которому еще не было 40 лет, это все четко понял, и мы начали по-настоящему с 1994 года создавать Вооруженные Силы.

Александр Лукашенко с первых дней взялся за строительство новой белорусской армии: нужна была структура, свои виды войск, впервые были созданы силы специальных операций. 350-тысячная группировка оказалась избыточной для небольшой молодой республики. Достаточно менее 100 тысяч человек. Те годы Президент вспоминал во время посещения в 2018 году одного из полигонов в Ивацевичском районе. Беспилотники, танки, стрелковое оружие: Александру Лукашенко показали лучшие образцы белорусского вооружения – подробности здесь.

Требование Главнокомандующего к военным незыблемо: обеспечить суверенитет, территориальную целостность страны, мир и безопасность граждан. Мы ни на кого не собираемся нападать, чужого не надо, но и свое не отдадим. Для этого сделано много. Беларусь обрела и надежных союзников. Сегодня наша система сдержек – тактическое ядерное оружие. Андрей Богодель:

Фактор стратегического сдерживания является для нас сегодня приоритетным. И, посмотрите, не тратя огромных денег, которые сегодня тратит Польша, Прибалтика, мы нашли именно те элементы, которые в состоянии обеспечить нашу стратегическую стабильность и безопасность. Это тактическое ядерное оружие, сегодня мы говорим и об «Орешнике», недавно совсем к нам прибыли «Искандеры», новейшие системы С-400. Все это сегодня является важнейшим фактором стратегического сдерживания. От военнослужащих сегодня требуют полной отдачи – время держать порох сухим. Военная нестабильность по контуру нашей страны, нагнетание недружественными странами военного контингента у границ – это триггер для белорусских защитников Родины быть в постоянном прогрессе.