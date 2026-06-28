Прямой эфир

Новости по тегу #Белорусская армия

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники
28 июня 2026 07:15

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники

В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде военную присягу приняли около 350 человек
23 мая 2026 11:04

В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде военную присягу приняли около 350 человек

Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области
12 мая 2026 07:38

Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области

Новобранцы приступили к службе! Учебные сборы стартовали в частях внутренних войск Беларуси
04 мая 2026 07:10

Новобранцы приступили к службе! Учебные сборы стартовали в частях внутренних войск Беларуси

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы
30 апреля 2026 11:45

Более тысячи солдат весеннего призыва пополнят органы пограничной службы

Из кроссовок в военную форму! Вот как новобранцы из Витебской области встречают весенний призыв
27 апреля 2025 17:30

Из кроссовок в военную форму! Вот как новобранцы из Витебской области встречают весенний призыв

Запад в 90-х хотел полностью разоружить белорусскую армию. Эксперты рассказали, как удалось всё сохранить
28 марта 2025 14:51

Запад в 90-х хотел полностью разоружить белорусскую армию. Эксперты рассказали, как удалось всё сохранить

«Сила армии – это мужество» – Президент подчеркнул важность защиты суверенитета Беларуси
23 февраля 2025 07:57

«Сила армии – это мужество» – Президент подчеркнул важность защиты суверенитета Беларуси

Воинское мастерство – в белорусской армии начался новый учебный год
02 декабря 2024 10:44

Воинское мастерство – в белорусской армии начался новый учебный год

Белорусская армия занимает 12 место в рейтинге сильнейших армий
03 ноября 2024 16:55

Белорусская армия занимает 12 место в рейтинге сильнейших армий

Армия Беларуси попала в рейтинг лучших в мире
28 октября 2024 09:22

Армия Беларуси попала в рейтинг лучших в мире

Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем
29 сентября 2024 16:41

Где и кого учат управлять дронами в Беларуси? Рассказываем