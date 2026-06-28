Новости по тегу #Белорусская армия

«Маркером, что надо что-то делать, явился 2020 год».
Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость своей страны. Произнесенные однажды слова клятвы остаются в памяти навсегда. Разделить этот момент с военнослужащими пришли их родные и близкие.
В Витебской области начались учебные сборы территориальных войск: резервисты Лепеля и Чашников прибыли на полигоны. Главная цель – формирование территориальной обороны
Для ребят это первый шаг в исполнении воинского долга – впереди их ждет напряженная, но благородная пора, когда строгая дисциплина сочетается с боевой подготовкой и армейским братством.
В конце мая новобранцы весеннего призыва примут военную присягу и продолжат подготовку к предстоящему выполнению задач по охране государственной границы.
Всего в апреле и мае на срочную службу планируют направить около 10 тысяч белорусов.
Мобильность, боеготовность и развитие – стиль современных вооруженных сил.
От этого зависит сохранность государственных границ, конституционного строя, а вместе с тем – мирной жизни на белорусской земле.
Выборы Президента Беларуси, празднование 80-летия Великой Победы и проведение парада войск Минского гарнизона – перед внутренними войсками стоят важнейшие государственные задачи.
Но важно не обольщаться и четко понимать, что этот рейтинг вовсе не комплимент от создателей, а сигнал и отражение текущих приоритетов в оборонном секторе США, где Россия, а значит, и ее союзники, а значит, и Беларусь – это якобы угроза номер один.
Рейтинг основан на глобальном опросе более чем 17 тысяч человек.
Учат управлять дронами и в ДОСААФ. Только в 2023 году соответствующий сертификат получили почти 700 человек. В 2026-м планируют готовить операторов для силовых структур. Учиться будут молодые люди призывного возраста.
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