США вновь охвачены общенациональными митингами против политики Дональда Трампа

Новая волна общенациональных митингов против политики президента Дональда Трампа охватила США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 700 демонстраций, известных как «50 протестов, 50 штатов, одно движение», собрали тысячи участников и были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США. Напомним, что аналогичная акция протеста «Руки прочь» состоялась в начале апреля.

Несмотря на то, что в некоторых городах число участников оказалось меньше, чем две недели назад, люди продолжают винить президентскую администрацию во всех проблемах. Введенные торговые пошлины против большинства государств, сокращение более 200 тысяч федеральных сотрудников, а также отказ от финансирования университетов и здравоохранения – лишь начало списка разрушительных реформ Трампа. Так, участники протестных акций считают, что президент попирает верховенство закона, проводит слишком жесткую миграционную политику, безосновательно лишает людей работы и наносит вред экономике страны.

Мы не позволим олигархам захватить страну. Коррумпированное правительство отнимает у нас демократию и лишает свободы всех, кто не согласен с реформами администрации. Они уже надругались над своими же ведомствами, СМИ, студентами и мигрантами. Мы протестуем, потому что перестали чувствовать безопасность на своей земле и хотим вернуть права, которые когда-то принадлежали народу.