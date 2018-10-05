Беспилотники, танки, стрелковое оружие: Александру Лукашенко показали лучшие образцы белорусского вооружения

Новости Беларуси. Белорусская военная техника в действии: Александр Лукашенко 5 октября посетил один из армейских полигонов Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошла демонстрация лучших образцов вооружения, созданных по поручению главы государства. О новинках и традициях белорусской армии – репортаж Евгения Пустового.

У белорусской армии очень сложная задача: не участвуя в конфликтах, порох держать сухим, а мастерство защищать родину – отточенным. Поэтому мирные заезды, показывающие боевую мощь – самый верный путь. На танковом биатлоне мы стали третьими, наших танкистов обошли только мировые державы. Но Президент, общаясь с экипажем, поправок не принимает. Говорят, что пружина подвела.

– Если бы не эта пружина, вы были бы первыми?

– Были близко к Российской Федерации.

– Насколько вы отстали?

– От Российской Федерации отстали на 2,5 минуты. Это мелочь для биатлона.

– Ну да, мелочь – две с половиной минуты!

– Абсолютная мелочь, товарищ Президент.

– А китайцы?

– 42 секунды.

– То есть китайцев вы могли бы обойти?

– Китайцев мы обходили полностью по трассе до предпоследнего круга. Шли три экипажа в эстафете, чувствовали себя вообще уже уверенно, пока пружина полуавтоматики, которая не устраняется на месте… Если бы экипаж выступал на этой модернизированной 72-ке, то результат мог быть еще лучше. Танкостроители 140-го ремонтного завода в кооперации со специалистами из «Пеленга» заметно улучшили огневую мощь техники на гусеницах. Теперь специальные технологии корректируют огонь даже с поправкой на ветер и температуру воздуха.

А ведь этот же 140-завод в начале 90-х телеги производил, и, как остальные предприятия оборонки, резал на металлолом советские танки и БТР.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тогда не стоял вопрос о том, что мы будем что-то модернизировать и создавать новое. Тогда стоял вопрос как сохранить то, что осталось от Союза. И многие помнят, что наши доморощенные, которые сейчас якобы хотят быть у власти, начали резать все. Немцам продавали бронетехнику, но уже порезанную, подготовленную для того, чтобы там переплавить могли и сделать свое оружие в НАТО. Это было мое первое решение, когда этот разбой был прекращен и все излишки были реализованы на внешнем рынке, а мы оставили то, что нам нужно.

Т-72 – основной ударный танк сухопутных сил, стоит на вооружении многих стран мира. А после модернизации практически не уступает более дорогому Т-90. Первое – мы научились крепкую советскую технику модернизировать до уровня современного вооружения, второе – делать это качественно и быстро.

Белорусская армия за годы суверенитета прошла три этапа модернизации. Сейчас наши Вооруженные Силы готовы к мобильной и высокотехнологичной войне. Главнокомандующий – в прошлом пограничник – чувствовал, куда надо двигаться. Современные военные конфликты показали правильность выбора.

Александр Лукашенко:

Когда-то, лет, наверное, 15 тому назад, когда началась эта возня на Востоке, да и не только (первый раз это было тогда, когда мы стали суверенными и независимыми), нам надо было определяться с Вооруженными Силами и с армией. Какая армия должна быть в нашем компактном среднеевропейском государстве. И мы тогда приняли решение о том, что это не 300 и не 250 тысяч – то наследство, которое нам досталось от Союза. А порядка 100 (чуть меньше) тысяч. Это первое было мое решение.

Мы создали научно-исследовательские группы, которые должны были вместе с разведкой изучать современную войну. И мы должны были понять, какая будет война тогда и в будущем. И второе – нам надо было, создавая новое и реформируя уже созданные Вооруженные Силы, на марше перестраиваться. Это уже был второй раз, мы перестраивали Вооруженные Силы. Самое главное было понятно: что надо вот такое оружие, такая численность.

В том, что наша оборонка попадает в цель запросов от военных, свидетельствуют международные контракты. Но говорить о том какое, сколько и кто покупает белорусское вооружение не принято. Лишь по маскировке можно догадываться, что эта техника заинтересовала страны далекой дуги. Но прежде всего надо обеспечить себя. Например, 33 таких «Каймана» скоро появятся в войсках. Они подходят и разведчикам, и подразделениям мобильных сил, и даже мотострелкам.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Мы активно изучаем и все, что нам подходит под наши условия, под нашу структуру Вооруженных Сил, под нашу местность, под наши основы и способы ведения боевых действий, естественно, покупаем.

Учитывая рельеф Беларуси, в нашей армии ставят на специальные подразделения и мобильные силы. Их оснащают своей техникой и вооружением. Даже коллеги по цеху ОДКБ здесь не помощники.

Александр Лукашенко:

Независимость в производстве и модернизации для любой страны вопрос номер один. Вот, к примеру, Россия. Я часто встречаюсь с президентом России: для него более важной проблемы нет. Хотя у них и так со времен Советского Союза (Россия основная база была производства нашего оружия) независимость в наследство досталась немалая. Но, тем не менее, для современного оружия они многое покупали.

Сейчас вопрос номер один в России – уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзное государство, тем не менее, они на КамАЗе, как вы знаете, создают транспорт для перевозки ядерных ракет. Он мне прямо говорит: «Хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее, мы видим и покупаем сейчас у вас. Но в перспективе мы должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия – это главное оружие в любой стране, особенно России – мы должны быть независимы». Вы понимаете, насколько серьезно стоит вопрос независимости в обороне страны? Поэтому мной была поставлена задача.

Вот то, что создано по поручению Президента: от легкобронированных «Кайманов» до беспилотников. Эти дроны уже наступают на пятки современной авиации.

Кстати, на авиаремонтном заводе в Барановичах Су-25 оснастили новой навигационной системой – не ошибешься. Не следует ошибаться и с выбором главных позиций для компактной армии среднего по размерам европейского государства. Александр Лукашенко: Нам не нужны авианосцы, мы не собираемся воевать за тридевять земель Большая часть экспонатов – беспилотники. Их создание занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели – Госвоенпром и Академия наук.

У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено усилия объединить и создать универсальный аппарат.

Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

Мы идем по пути универсализации. Мы не делаем отдельно разведывательный беспилотник, отдельно наблюдение, для лесников один, для МЧС – другой. Мы идем по пути универсализации: это разведывательные ударные беспилотные авиационные комплексы. Мы делаем одновременно станции борьбы с ними.

Например, этот «Квадро 1600» готов транспортировать ПЗРК. А вот у этих «Буслов» воинственный характер: разведчик передает координаты, а небольшой БПЛА-камикадзе уничтожает танк противника стоимостью до 10 миллионов долларов. Как раз про непоправимый урон и говорит Президент. Непоправимый урон должен стать философией всей современной мощи военного комплекса страны.

Александр Лукашенко:

Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны исключительно на нашей территории для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть.

Но в данном случае мы посмотрели не на «Полонезы» наши, не на самолеты и прочее. Посмотрели на то, что должно быть новое – это беспилотные летательные аппараты. И посмотрели на то, что мы можем сделать модернизируя. Наши беспилотники на высоте на всевозможных выставках в нефтеносных странах Персидского залива, а там выставляются только самые лучшие образцы. Впрочем, беспилотники сейчас мировой тренд. Они в современных конфликтах как змеи в природе: чем меньше размер, тем сильнее жалят. Поэтому еще одно направление «оборонки» – противоядие против летающих БПЛА.

Это – «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Обмануть и дезориентировать. Президенту показывают специальное ружье (оно как пульт выключает аппарат).

– Сейчас беспилотник завис, будет садиться.

– То есть вы его не сбиваете, а просто сажаете.

От инфракрасных ружей – к стрелковому оружию. Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Пример – израильская армия, одна из самых боеспособных в мире. Там под ружье ставят даже женщин. А в благополучной Швейцарии вообще обходится без армии.

Зато там каждый уважающий себя житель готов к защите родины. Для Беларуси схема более приемлемая – это регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере и 7 миллионов подготовленных к бою с противников жителей страны.

Александр Лукашенко:

Пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 миллионов человек – 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться. Александр Лукашенко: «Когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина» Ложка дегтя портит всю бочка меда, а некоторые случаи – весь имидж Вооруженных Сил. С одной стороны, престиж по приказу не вернешь.

Но с другой – проводы в армию и присяга как были, так и остаются для белорусов семейными праздниками. Александр Лукашенко откровенно высказался о ситуации в белорусской армии Евгений Пустовой, СТВ:

Лучше один раз увидеть технику в действии, чем несколько раз на экспозиции. Главе государства продемонстрировали вооружение, созданное либо модернизированное нашими специалистами.