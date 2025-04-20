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Международный фестиваль воздушных змеев в Вэйфане собрал тысячи туристов

20 апреля 2025 13:42
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В Китае проходит самый известный в мире фестиваль воздушных змеев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль воздушных змеев в Вэйфане собрал тысячи туристов-2

Тысячи туристов собрал город Вэйфан. Считается, что более двух тысяч лет назад именно там впервые изготовили воздушных змеев. Сейчас этим ремеслом в городе занимаются в промышленных масштабах. 600 компаний с общей численностью работников около 80 тысяч человек изготавливают взмывающие в небеса конструкции, впечатляющие масштабами. Запуск змея по сей день считается своего рода ритуалом, который проводят для того, чтобы предостеречь себя от бед.

# Фестиваль # Туризм

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