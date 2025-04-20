«Трактор» разгромил минское «Динамо» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ

Челябинские «Трактора» обыграли минское «Динамо» в пятом матче плей-офф второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым гарантировав себе выход в полуфинал Кубка Гагарина. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча закончилась со счетом 3:1, шайбы забросили Виталий Кравцов (дважды) и Арсений Коромыслов. У минского клуба один гол забил Илья Усов.
Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу «Трактора». Единственная победа «Динамо» была одержана в третьем матче (8:0).
Дебют команды во втором раунде Кубка Гагарина стал удачным, до этого она последовательно уступала в 1/8 финала. Регулярный чемпионат «Трактор» закончил на первом месте на Востоке, а «Динамо» расположилось на четвертой строке Западной конференции.