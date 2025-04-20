«Трактор» разгромил минское «Динамо» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ

Челябинские «Трактора» обыграли минское «Динамо» в пятом матче плей-офф второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым гарантировав себе выход в полуфинал Кубка Гагарина. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 3:1, шайбы забросили Виталий Кравцов (дважды) и Арсений Коромыслов. У минского клуба один гол забил Илья Усов.