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«Трактор» разгромил минское «Динамо» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ

20 апреля 2025 14:42
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Челябинские «Трактора» обыграли минское «Динамо» в пятом матче плей-офф второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым гарантировав себе выход в полуфинал Кубка Гагарина. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча закончилась со счетом 3:1, шайбы забросили Виталий Кравцов (дважды) и Арсений Коромыслов. У минского клуба один гол забил Илья Усов.

«Трактор» разгромил минское «Динамо» и вышел в ½ финала плей-офф КХЛ-1

Фото: pixabay

Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу «Трактора». Единственная победа «Динамо» была одержана в третьем матче (8:0).

Дебют команды во втором раунде Кубка Гагарина стал удачным, до этого она последовательно уступала в 1/8 финала. Регулярный чемпионат «Трактор» закончил на первом месте на Востоке, а «Динамо» расположилось на четвертой строке Западной конференции.

# Хоккей

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