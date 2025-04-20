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В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар в районе знаменитых Ольманских болот

20 апреля 2025 13:37
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В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар. Горели леса, которые относятся к Милошевичскому лесхозу, где расположены знаменитые Ольманские болота. Огонь перекинулся с территории Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар в районе знаменитых Ольманских болот-2

Пострадали десятки гектаров лесного фонда. Точная площадь еще устанавливается. Известно, что в ликвидации ЧС участвовали 70 человек и 20 единиц техники. Из-за пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения на посещение лесов. За последние сутки в стране были ликвидированы 16 возгораний в экосистемах. Они зафиксированы в каждой области.

# Пожар

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