В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар в районе знаменитых Ольманских болот

В Беларуси ликвидировали трансграничный пожар. Горели леса, которые относятся к Милошевичскому лесхозу, где расположены знаменитые Ольманские болота. Огонь перекинулся с территории Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали десятки гектаров лесного фонда. Точная площадь еще устанавливается. Известно, что в ликвидации ЧС участвовали 70 человек и 20 единиц техники. Из-за пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения на посещение лесов. За последние сутки в стране были ликвидированы 16 возгораний в экосистемах. Они зафиксированы в каждой области.