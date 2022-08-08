«Запад почему-то очень любит этот месяц». Григорий Азарёнок вспомнил, какие ещё мятежи проходили в августе

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Алена Сырова, СТВ: Помните, тогда активно на этой теме стали спекулировать. Эти первые зачатки, когда собирали людей, чтобы они помогали медикам. Якобы такая благая цель – объединиться толокой.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Банальные технологии, банальные политтехнологические вещи. Мы сейчас обсуждаем, что было в августе. Кстати, август – интересный месяц. Корниловский мятеж в августе, ГКЧП в августе. Запад почему-то очень любит этот месяц.

Кирилл Казаков:

Парад суверенитета в 1991 году как раз в августе начался.

Григорий Азаренок:

Да. А в Беларуси два года назад был первый этап масштабной гибридной и сейчас уже и военной агрессии против России, всего нашего славянского мира. Ковид мы вспомнили. Слушайте, вам Клаус Шваб уже все написал – глобальное обнуление. Мы уничтожаем средний класс, забираем его деньги для олигархов и для богатых и делаем общество тотального контроля, когда вышел в магазин без маски – таким дубиналом получишь, что никакой белорусский ОМОН рядом не стоял. Так они приучают свое население к тотальной покорности. Так они учат новому порядку, когда ты даже дышать без нашего разрешения не сможешь.

Кирилл Казаков:

Чем это отличается от планов фашистов, когда они пришли сюда?

Григорий Азаренок:

Это концлагерь, но в этот концлагерь вы должны все прийти добровольно и еще спасибо сказать всяким Швабам, хозяевам денег, Гейцам и так далее за то, что завели нас в этот концлагерь. Беларусь тогда первая и единственная отрицала это. Она отказалась закрывать, верить в маразм этой пандемии. И сейчас мы что видим? Сейчас уже все доказали, нобелевские лауреаты, правительства доказывают, что это была изобретенная вещь. Вот такое, в том числе и это, нашему Президенту не простили.