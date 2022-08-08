Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?

Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.

Накануне детальный анализ цен провели профсоюзы, и оказалось, что стоимость товаров существенно отличается в зависимости от региона. Если в 2021 году рейтинг самой дорогой детской одежды возглавляла столица, то в этом – Могилевская область. Здесь школьный дресс-код без обуви родителям девочки обойдется в 634 рубля. Народный контроль провели профсоюзы местного уровня. Вывод: ассортимент большой, цены кусаются, но только на товары импортного производства. Белорусская школьная форма в цене изменилась совсем незначительно. Чего нельзя сказать об импортном ассортименте.

Елена Курко, заместитель председателя Могилевской облорганизации профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства:

Можно одеть, допустим, за 200 рублей школьника, можно и за 500. Если уже, конечно, предпочтение вы отдадите, допустим, импортному производителю. На отечественное производство у нас цены на прежнем уровне, если брать прошлый год. На канцтовары тоже большой ассортимент и торговая надбавка применяется минимальная, в размере 30 %.