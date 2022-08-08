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Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?

08 августа 2022 14:44
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Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.  

Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?-1

Накануне детальный анализ цен провели профсоюзы, и оказалось, что стоимость товаров существенно отличается в зависимости от региона. Если в 2021 году рейтинг самой дорогой детской одежды возглавляла столица, то в этом – Могилевская область. Здесь школьный дресс-код без обуви родителям девочки обойдется в 634 рубля. Народный контроль провели профсоюзы местного уровня. Вывод: ассортимент большой, цены кусаются, но только на товары импортного производства. Белорусская школьная форма в цене изменилась совсем незначительно. Чего нельзя сказать об импортном ассортименте.

Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?-4

Елена Курко, заместитель председателя Могилевской облорганизации профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства:  
Можно одеть, допустим, за 200 рублей школьника, можно и за 500. Если уже, конечно, предпочтение вы отдадите, допустим, импортному производителю. На отечественное производство у нас цены на прежнем уровне, если брать прошлый год. На канцтовары тоже большой ассортимент и торговая надбавка применяется минимальная, в размере 30 %.  

Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?-7

Наиболее уязвимые семьи, многодетные и воспитывающие детей-инвалидов, Федерация профсоюзов поддержит финансово. Родителям школьников помогают и многие предприятия, где в коллективных договорах оговорена поддержка таких семей со школьниками.  

«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилеве?  

# Подготовка к школе # общество # Елена Курко # Фотофакт

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