Можно и за 200, и за 500. Сколько стоит одеть ребёнка в школу?

Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.
Новости Беларуси. Август – время активного школьного шопинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины июля в стране заработали почти полсотни школьных базаров, где можно купить все – от карандаша до формы.
Накануне детальный анализ цен провели профсоюзы, и оказалось, что стоимость товаров существенно отличается в зависимости от региона. Если в 2021 году рейтинг самой дорогой детской одежды возглавляла столица, то в этом – Могилевская область. Здесь школьный дресс-код без обуви родителям девочки обойдется в 634 рубля. Народный контроль провели профсоюзы местного уровня. Вывод: ассортимент большой, цены кусаются, но только на товары импортного производства. Белорусская школьная форма в цене изменилась совсем незначительно. Чего нельзя сказать об импортном ассортименте.
Елена Курко, заместитель председателя Могилевской облорганизации профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства:
Можно одеть, допустим, за 200 рублей школьника, можно и за 500. Если уже, конечно, предпочтение вы отдадите, допустим, импортному производителю. На отечественное производство у нас цены на прежнем уровне, если брать прошлый год. На канцтовары тоже большой ассортимент и торговая надбавка применяется минимальная, в размере 30 %.
Наиболее уязвимые семьи, многодетные и воспитывающие детей-инвалидов, Федерация профсоюзов поддержит финансово. Родителям школьников помогают и многие предприятия, где в коллективных договорах оговорена поддержка таких семей со школьниками.
«Цены, конечно, не радуют». Что говорят посетители школьного базара в Могилеве?