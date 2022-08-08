Данные, полученные после изучения телефона Автуховича, озвучили на слушании

Новости Беларуси. Состояние Николая Автуховича после так называемой голодовки оценили медики. В гродненской тюрьме № 1 продолжается судебный процесс по делу группировки Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главного фигуранта ранее удалили с процесса за систематическое нарушение дисциплины. Сегодня, 8 августа, суд принял решение о возвращении главаря банды на заседание. До этого в качестве протеста Автухович 21 день говорил, что держит голодовку. Подробности.