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Данные, полученные после изучения телефона Автуховича, озвучили на слушании

08 августа 2022 15:29
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Новости Беларуси. Состояние Николая Автуховича после так называемой голодовки оценили медики. В гродненской тюрьме № 1 продолжается судебный процесс по делу группировки Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные, полученные после изучения телефона Автуховича, озвучили на слушании-1

Главного фигуранта ранее удалили с процесса за систематическое нарушение дисциплины. Сегодня, 8 августа, суд принял решение о возвращении главаря банды на заседание. До этого в качестве протеста Автухович 21 день говорил, что держит голодовку. Подробности.

Данные, полученные после изучения телефона Автуховича, озвучили на слушании-4

Также сегодня на слушании озвучили данные, полученные после изучения изъятого мобильного телефона Автуховича. В нем были обнаружены интернет-страницы с поисковыми запросами о покупке оружия, патронов, коптеров, балаклав, а также о картах Украины и другие.

# Судебная система Беларуси # общество # Николай Автухович # Фотофакт

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