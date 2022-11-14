«Замечательный подарок жителям». В Московском районе открыли новое здание поликлиники №15

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Как так получилось, что День Октябрьской революции прочно вошел в историю белорусов еще и как день подарков?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Все просто. Если взять нашу Конституцию, там четко прописано, что Беларусь – это социальное государство. Поэтому те наши победы 1917 года мы пронесли через всю свою историю. Сегодня мы дарим минчанам очередные подарки. И минчане их ждут. Екатерина Забенько:

Один из самых крупнейших и значимых объектов, который открывается к 7 ноября, это поликлиника № 15 в Московском районе. Долгое время ютились в здании, которому в этом году исполнилось 60 лет. Это здание – полная противоположность. Расскажите, что в нем будет располагаться? Какими возможностями оно обладает?

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Нам очень приятно, что именно к этому дню у нас замечательный подарок нашим жителям Московского района городская поликлиника № 15. Вместе с тем отрадно, что ее месторасположение не изменилось, она практически в том же месте располагается, хотя улицы разные, но в одном комплексе, где сосредоточены городская больница № 4, Республиканский научно-практический центр кардиологии и городская поликлиника № 15. Построено великолепное здание, современное, комфортное. Если уже рассматривать с учетом предыдущего здания, то практически в 10 раз увеличится площадь, на которой будут оказывать медицинские услуги, 10 760 квадратных метров располагается в этом здании. В этом здании будут расположены дополнительные услуги, в том числе мы рассматриваем 12 направлений деятельности. Это в первую очередь три отделения, которые будут общие направления оказывать, терапевтическое. Также великолепное современное отечественное оборудование, рентгенологическое отделение, где имеется и маммографический аппарат, который будет использоваться в будущем для женской консультации. Также хотелось бы отметить, что расположено великолепное отделение функциональной диагностики. Нельзя не отметить отделение медицинской реабилитации, где тоже насыщенность именно современными тренажерами, осуществление водных процедур, которые будут способствовать качественному медицинскому обслуживанию и возможностью восстановления после заболеваний нашим жителям. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что отдельное внимание навигации, то есть там ни один пациент не потеряется, дойдет до своего доктора.

Татьяна Колядко:

Да, визуальная навигация предусматривается на каждом этаже. На первом этаже в регистратуре открытая регистратура, с отдельным кабинетом картографии, где находятся все карточки, также электронная запись. Имеется инфокиоск, где можно записаться, минуя регистратуру, на прием к любому врачу. Екатерина Забенько:

Андрей Александрович, вы уже на каких только открытиях в городе ни были, какие только ленточки объектам ни перерезали. Как люди реагируют на открытие поликлиник, объектов здравоохранения?