Выставка открыток в Минске. Там можно узнать, о чём писали минчане друг другу в начале ХХ века

Новости Беларуси. Мечтаете оказаться в Минске столетней давности и прогуляться по деревянным тротуарам? Приходите на выставку «Городской променад» в Ратуше. Коллекция старинных открыток раскроет характер дореволюционного города. Железная дорога дала толчок развитию. Из провинциала Минск превращается в статного европейца. Не без заслуг графа Чапского. Преображение на стыке эпох налицо. Повозки соседствуют с первыми авто, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

По соседству с извозчичьей биржей можно увидеть и новый городской вид транспорта – минская конка, появившаяся в 1892-м году. Многие минчане изначально боялись этого вида транспорта и называли за глаза ее костеломкой, потому что легко было попасть под колеса. Электрическое освещение, телеграфный телефон – все это бушующий конец XIX века для городского населения. В губернском Минске далеко было до Telegram и соцсетей. Весточки, просьбы, поздравления наши предки отправляли в открытках. Параллельно развивается фотография. Самые фешенебельные улочки попадают в объектив и украшают карточки. Эти черно-белые кадры – живая история. Большинство времен Первой мировой войны. Солдаты старались запечатлеть лучшие виды и отправить их родным. Оттого на выставке винтаж как производства Российской империи, так и Германии, Австро-Венгрии.

Евгения Стальмахова:

Первыми почтовыми карточками начали пользоваться в Австро-Венгрии, начиная с 1869 года. Потом там грянула Франко-Прусская война. Солдаты обеих воюющих сторон начали украшать эти простые карточки рисунками своими собственными. Конечно же, издатели сразу подхватили эту идею и начали помещать на одной стороне карточки вот такие вот милые сюжеты, могли быть копии с каких-то изобразительных полотен. От Подгорной до Преображенской. Эволюция поражает. От одних улиц и след простыл, другие сменили названия, третьи не признать. Окажись гостем в начале прошлого века, вы наверняка бы сходили в электротеатр «Эден», купили шляпку в салоне у модистки, выпили кофейку в ресторане «Аквариум» и подсластили душу в кондитерской «Венгержецкого». А на десерт прокатились на велотреке в Губернаторском саду. Во все времена минчане знали толк в развлечениях. Правда, модную Зыбицкую вы бы тогда не разглядели.

Евгения Стальмахова:

Здесь мы видим наши минские речки – речку Свислочь, когда-то минчане использовали ее по назначению, стирали свои вещи, сливали туда свои бытовые отходы. Дело в том, что в тогдашнем Минске не было канализации. Ее проводят уже после революции 1917 года. Поэтому Немигу в какой-то момент пришлось спрятать в коллектор, это было 100 лет назад, потому что она дурно пахла, минчане сильно просили городские власти что-то с этим сделать. Уже исчезнувшие улицы с карты города, Школьная, Немига. Одно из самых старых зданий Минска – холодная синагога, которая была снесена уже в ХХ столетии при застройке Немиги. Имя, адрес, штемпель, марка. За каждой открыткой люди. Оттого они так дороги. На выставке можно проследить, как менялся дизайн. На ранних карточках текст был на лицевой стороне, а на обороте информация об отправлении. Многие к коммуникации без конверта относились с недоверием, ведь любой почтальон мог прочитать ваши секреты. Но желание общаться и быть на связи было сильнее.