«В этом году кукуруза на уровне 70 центнеров». Как проходит уборка корма для коров?

Новости Беларуси. Сейчас продолжается заготовка кормов для животноводства. Процесс тонкий, от него напрямую зависит и качество молока и мяса, и разнообразие продуктов, и их стоимость, и доступность уже для нашего стола и кошелька, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Задача от главы государства для аграриев неизменна: не расслабляться и мобилизоваться. В Беларуси продолжается уборка кукурузы на корм. Брестчина как южный регион приближается к финишу. А на севере в хозяйстве «Заднепровский» Витебской области проливные дожди размыли не только планы аграриев выйти раньше в поля, но и сами угодья. Почвы переувлажненные. Но опытные специалисты начеку: энергонасыщенный трактор-тягач на боевом дежурстве. Если техника завязнет, долго помощи ждать не придется.

Дмитрий Беганский, главный агроном сельхозпредприятия «Заднепровский»:

По урожайности в этом году кукуруза на уровне 70 центнеров. Я считаю, что это неплохая урожайность. Из-за погодных условий сложившихся, а могло быть немного и лучше. Повлияли и ночные заморозки. В Беларуси кукурузу на силос убрали почти на 80 процентах площадей, на зерно – чуть более четверти. Важно не просто получить урожай, а надежно сохранить. В хозяйстве «Заднепровский» зерно сразу плющат, что позволяет экономить без потери в качестве.