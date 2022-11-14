«В этом году кукуруза на уровне 70 центнеров». Как проходит уборка корма для коров?
Новости Беларуси. Сейчас продолжается заготовка кормов для животноводства. Процесс тонкий, от него напрямую зависит и качество молока и мяса, и разнообразие продуктов, и их стоимость, и доступность уже для нашего стола и кошелька, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Задача от главы государства для аграриев неизменна: не расслабляться и мобилизоваться. В Беларуси продолжается уборка кукурузы на корм. Брестчина как южный регион приближается к финишу. А на севере в хозяйстве «Заднепровский» Витебской области проливные дожди размыли не только планы аграриев выйти раньше в поля, но и сами угодья. Почвы переувлажненные. Но опытные специалисты начеку: энергонасыщенный трактор-тягач на боевом дежурстве. Если техника завязнет, долго помощи ждать не придется.
Дмитрий Беганский, главный агроном сельхозпредприятия «Заднепровский»:
По урожайности в этом году кукуруза на уровне 70 центнеров. Я считаю, что это неплохая урожайность. Из-за погодных условий сложившихся, а могло быть немного и лучше. Повлияли и ночные заморозки.
В Беларуси кукурузу на силос убрали почти на 80 процентах площадей, на зерно – чуть более четверти. Важно не просто получить урожай, а надежно сохранить. В хозяйстве «Заднепровский» зерно сразу плющат, что позволяет экономить без потери в качестве.
Дмитрий Беганский:
Плюс в полимерном рукаве, что мы не сушим, не палим газ. Меньше задействовано техники. Сразу плющим, консервант добавляем. При правильном хранении и технологии соблюдения он ничем не уступает обычному КРСовскому комбикорму. Дается для прибавки молока.
Молоко у коровы на языке. Чтобы в магазинах бесперебойно и круглый год можно было найти всю молочную и мясную линейки, а ценник не полз вверх, корма должны становиться настоящим суперфудом и выращиваться внутри страны в достатке. Только при таких условиях возможно развитие агропромышленного комплекса страны.
От чего зависит цена на молоко и из чего оно состоит? Побывали на предприятии «Великосельское Агро». Подробности здесь.