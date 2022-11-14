Не только поликлиника и детский сад. Какие новые объекты открыли в Минске к 7 ноября?

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме праздника и подарков минчане жили практически всю минувшую неделю. За несколько дней в Минске красную ленточку перерезали 11 раз.

Яна Лысякова, корреспондент:

У прихожан храма Благовещения Пресвятой Богородицы праздник: 7 ноября здесь установили пять куполов и крест. Этот купол самый крупный, он весит более 10 тонн, длина креста впечатляющая, почти 3 метра. Событие значимое. Купол может украшать церковь в течение нескольких столетий, в редких случаях – тысячелетия и более. Кто знает, может, это как раз тот самый редкий случай.

Перед тем как купола украсят здание церкви, их освятит митрополит Вениамин. После водружения праздничная колонна пройдет к часовне. Храм планирует распахнуть свои двери для прихожан примерно через 1,5-2 года. В числе служителей церкви будут и выпускники Института теологии БГУ.

Протоиерей Олег Попович, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы:

Это будет действительно уникальный храм, внутри будет по всему храму мозаика. В понедельник будет презентация, когда будем поднимать купола, наши мастера будут показывать макет, как это будет изнутри все выглядеть.

В Заводском районе минчан будет радовать новый сквер имени героя Великой Отечественной войны Зиновия Колобанова. Именем этого человека новое место для отдыха назвали неспроста. Именно в Заводском районе проживал тот, кто провел самый успешный танковый бой в истории.

Елена Кульбицкая, местная жительница:

Идея воплотилась в жизнь, будет приятно сюда приходить и отдыхать. Конечно, очень важно, чтобы будущее поколение, наши внуки помнили эту память, берегли этот мир. Мероприятие стало поистине праздничным, помимо чествования героев вручили членские билеты БРСМ учащимся школ.

Максим Лепешов, ученик школы № 131:

Эта история покорила меня мужеством данного легендарного человека, потому что чтобы командовать ротой тяжелых танков КВ-1, нужно достаточное количество профессионализма в своем деле. В отличие от некоторых соседних стран один из приоритетов белорусской политики – сохранение исторической памяти. За нее гражданское общество и государство действительно готовы бороться.

Александр Гранковский, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

В память об этом подвиге мы открываем закладкой камня, который послужит фундаментом будущего сквера, который будет не только достопримечательностью, где можно будет отдохнуть, но также вспоминать об этом подвиге.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

На улице Ташкентской проживал такой порядочный, скромный танкист, который с 1967 по 1994 год трудился на Минском автомобильном заводе. Администрация Заводского района не собирается останавливаться. Планируется найти потомков Зиновия Колобанова, которые будут помогать хранить память о своем героическом предке.

Минский зоопарк радует новыми объектами не только людей, но и братьев наших меньших. Новые вольеры, где будут проживать рыси и каракалы. На этом обновления зоопарка не закончились. Открыли тропу в 120 метров с двумя смотровыми площадками, где гости смогут любоваться озером.

Иван Приходько, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Одной из основных задач зоопарков Беларуси помимо сохранения генофонда редких диких животных является экологическое воспитание и просвещение особенно нашего подрастающего поколения. Здесь при должной, правильной организации работы таких учреждений у его посетителей развивается чувство ответственности и любви к природе.