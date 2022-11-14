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Сахарную свёклу полностью убрали в четырёх областях Беларуси

14 ноября 2022 09:31
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Новости Беларуси. Сахарную свеклу полностью убрали в четырех областях Беларуси. Это Брестская, Витебская, Гомельская и Минская. Менее чем полпроцента посевов остается в Могилевской и Гродненской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сахарную свёклу полностью убрали в четырёх областях Беларуси-1

На переработку свезено 80 % урожая. В целом на 11 ноября собрано 4 миллиона 226 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 454,5 центнера с гектара.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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