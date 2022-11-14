Сахарную свёклу полностью убрали в четырёх областях Беларуси

Новости Беларуси. Сахарную свеклу полностью убрали в четырех областях Беларуси. Это Брестская, Витебская, Гомельская и Минская. Менее чем полпроцента посевов остается в Могилевской и Гродненской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сахарную свеклу полностью убрали в четырех областях Беларуси. Это Брестская, Витебская, Гомельская и Минская. Менее чем полпроцента посевов остается в Могилевской и Гродненской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На переработку свезено 80 % урожая. В целом на 11 ноября собрано 4 миллиона 226 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности 454,5 центнера с гектара.