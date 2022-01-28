Заказать себе ребёнка с определённым цветом глаз. Стоит ли вмешиваться в геном человека?

Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые, о важных и перспективных направлениях в современной науке поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, такой моральный аспект – как вы лично к этому относитесь – сейчас на Западе очень популярная услуга заказать себе ребенка с цветом глаз определенным, волос? Насколько это возможно у нас? В принципе, зачем вмешиваться в природу и в каких случаях это необходимо?