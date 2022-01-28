Заказать себе ребёнка с определённым цветом глаз. Стоит ли вмешиваться в геном человека?
Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые, о важных и перспективных направлениях в современной науке поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Скажите, такой моральный аспект – как вы лично к этому относитесь – сейчас на Западе очень популярная услуга заказать себе ребенка с цветом глаз определенным, волос? Насколько это возможно у нас? В принципе, зачем вмешиваться в природу и в каких случаях это необходимо?
Анна Полешко, заведующая лабораторией иммунологии НАН Беларуси:
По поводу вмешательства в ДНК, природу человека только лишь для того, чтобы выбрать цвет глаз, рост и форму, длину волос – нет, как по мне, это глупость. Потому что все, что у нас закодировано в структуре ДНК, информация – это все природой не зря создано. Если мы вмешаемся и какие-то манипуляции сделаем, где-то потом что-то сломается, испортится и выдаст неправильный белковый продукт. На каком-то другом уровне, в другом органе произойдет какая-то поломка. Это лично мое мнение.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мне нравится мнение ученых, чтобы относится к этому с осторожностью.
Анна Полешко:
Если мы, конечно, говорим о каких-то заболеваниях генетической природы – редкие, орфанные генетические заболевания, то здесь имеет место быть редактирование. Но все равно, исходя из того, на каком этапе сейчас все это находится – разработки – нужно еще работать над этим для того, чтобы в итоге выйти на какой-то более безопасный уровень использования.
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