Первая для профилактики заболевания человека. Как создавалась белорусская вакцина от коронавируса и когда она появится?

Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые, о важных и перспективных направлениях в современной науке поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда вы читаете в Сети все эти – не побоюсь этого слова – глупые разговоры в адрес белорусской вакцины, что она якобы не такая, как должна быть. Как вы, как человек из мира науки, воспринимаете все эти глупости, которые говорят люди? Чем может белорусская вакцина быть хуже любой другой?

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Вы знаете, на самом деле это очень большая проблема. Это недоверие скорее даже не только к белорусскому чему-то. Это, в принципе, антивакцинаторские настроения в обществе. На самом деле у нас процент привитых не такой большой, как хотелось бы. К сожалению, с каждым годом все больше людей не доверят в принципе вакцинам. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Точно так же, мне кажется, и китайской, и российской не доверяют. Андрей Гончаров:

Да. Понятно, что в Беларуси это будет первая вакцина, предназначенная для профилактики заболевания человека. Поэтому какое-то недоверие здесь вполне естественно. Алеся Лакина:

Андрей, когда будет? Главный вопрос – когда? Андрей Гончаров:

Вакцина уже разработана. То есть лабораторные образцы уже есть. Первые образцы были получены в конце июня 2021 года. Прошли предварительные доклинические испытания, лабораторные.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть мы как никогда уже близки к нашей белорусской вакцине? Андрей Гончаров:

Абсолютно близки. Екатерина Забенько:

Она будет чем-то отличаться? Андрей Гончаров:

Лабораторные образцы – уже выпущена 1 000 образцов, флакончиков – они все были использованы для лабораторных доклинических испытаний на животных. То есть показана безопасность вакцины. Животные не умирают от введения даже очень больших доз вакцины. Екатерина Забенько:

То есть протоколы безопасности соблюдаются? Андрей Гончаров:

Полностью соблюдаются. Екатерина Забенько:

Потому что то, чем, в основном, апеллируют антиваксеры – это тем, что якобы слишком мало времени потребовалось на создание этой вакцины, и поэтому ее ненадежность.

Андрей Гончаров:

Полностью соблюдаются. Кроме того, показано в экспериментах на животных, что вакцина вызывает образование антител по уровню, по крайней мере, не хуже, чем китайская. Алеся Лакина:

А создавалась она с нуля или на базе российской? Андрей Гончаров:

Создавалась фактически с нуля. Нет, не на базе российской, не имеет никакого отношения. Это разные совершенно вакцины. Именно с нуля. Алеся Лакина:

Сколько человек трудилось? Андрей Гончаров:

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ориентировочно человек 10 примерно в коллективе, может быть, чуть меньше. В Институте биофизики примерно столько же. То есть не больше 20 человек.