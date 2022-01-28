Что такое стволовые клетки и как они могут помочь при лечении коронавирусной инфекции?
Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые, о важных и перспективных направлениях в современной науке поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Анна, у меня к вам вопрос. Коснемся лечения пациентов с COVID-19, особенно тяжелой формы. Я знаю, что в Беларуси успешно применяют стволовые клетки. Что это за метод?
Анна Полешко, заведующая лабораторией иммунологии НАН Беларуси:
Да, это верно. Вообще, если говорить по поводу стволовых клеток, естественно, это тип терапии, который относится к клеточной терапии, является сегментом регенеративной медицины. Основной инструмент – это живые клетки, которые используются для лечения. Чтобы активировать репаративные внутренние ресурсы организма, чтобы он восстановил поврежденные ткани либо клетки.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Успешно?
Анна Полешко:
Конечно, успешно.
Алеся Лакина:
А где берете стволовые клетки?
Анна Полешко:
Источников на сегодня достаточно большой перечень, то есть это биопсийные материалы жировой ткани, костного мозга, биоптаты кожи, дермы, обонятельная выстилка.
Алена Родовская:
Все могут позволить себе такое лечение? Оно ведь достаточно дорогое.
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Я дополню. Суть в чем: кроме запуска репаративных процессов, стволовые клетки обладают противовоспалительными и легкими иммуномодулирующими свойствами. Вот именно при COVID-ассоциированных пневмониях собственная иммунная система начинает уничтожать органы и ткани. Именно здесь стволовые клетки очень полезны. Они, с одной стороны, снимают воспаление, с другой стороны, восстанавливают поврежденные ткани. Вот в этом суть.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Для массового лечения когда будут применяться стволовые клетки или, может быть, уже применяются?
Анна Полешко:
В принципе, уже применяются. Просто немножко, наверное, останавливает людей как раз таки отсутствие в этом вопросе образованности, достаточности информации о том, что это безопасно, эффективно, в принципе, малоинвазивно, легко и просто. Главное, что эффективно. Стоимость на сегодня составляет порядка от 1 000 рублей до 6 000. Зависит от объема клеточного.
Алена Родовская:
Это не та цена жизни.
Анна Полешко:
Совершенно. Просто все зависит от патологии, по отношению к которой собираются применить клеточную терапию, от объемов поражения, соответственно, от особенностей организма.
Алена Родовская:
То есть врачи, когда видят ситуацию, сами могут предложить пациенту либо родственникам сделать такую операцию?
Анна Полешко:
Да. То есть у нас, естественно, разработан в Республике Беларусь целый перечень методов лечения с использованием именно клеточной терапии. Конечно, специалисты – когда к ним приходит человек, который уже лечился по каким-то классическим протоколам, но что-то пошло не так, либо недостаточно помогает – естественно, предлагают такие новые подходы, в частности, основанные на использовании клеток.
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