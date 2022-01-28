В 1865 году огонь уничтожил почти весь город. Как появилась пожарная служба в Борисове?

Новости Беларуси. Именно в городе на Березине было создано первое на белорусских землях добровольное общество пожарной охраны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В 1865 году в Борисове произошел опустошительный пожар. Огонь уничтожил почти весь город. Однако борьба с ним была почти такой же стихийной, как и сами пожары.

Так, в 1870-м начинается история пожарной службы Борисовского района. Тогда было создано добровольное общество пожарной охраны, и быть в его рядах считалось почетно. К 1910 году борисовская пожарная охрана насчитывала три специальные машины, четверо коней и три бочки.

С тех пор, как огнеборцы рассчитывали всего на одну лошадиную силу, поменялось многое. В распоряжении спасателей – мощная современная техника. Из ретроавтомобилей в пожарном парке сохранился вот этот ветеран. Между прочим до сих пор в отличном состоянии и на ходу. Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего – подробнее здесь.

Илья Трепенок, начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 Борисова:

Он 1974 года выпуска. Он спас очень много жизней за свою службу и по сей день находится в резерве, и при необходимости, когда наша основная единица техники либо выходит из строя, либо необходимо провести техобслуживание, мы ставим в расчет этот «мерседес».

Борисовский район – один из самых крупных в области. Новая техника позволила быстрее добираться и в труднопроходимые места региона. Но наряду с постоянным совершенствованием оснащения спасателей главным остается профессионализм и уровень подготовки сотрудников. Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме – смотрите здесь.