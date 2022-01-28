Минская область – производство органических продуктов. Итоги Посланий Президента

По сути, главой государства озвучиваются тезисы, которые в ближайшее время материализуются в конкретные дела, будь то политического, экономического или социального характера: от старта атомной энергетики, развития IT-сектора, создания деревень будущего до медицины высокого класса и возрождения районов, пострадавших от чернобыльской трагедии.

Ангелина Валькович, корреспондент:

А в Минской области особое внимание уделяют сельскому хозяйству и производству экологически чистых продуктов. 7 ноября 2020 года на месте долгостроя в пристоличье открылся вот этот уникальный экорынок «Валерьяново». Здесь на 140 торговых площадках покупателям предлагают натуральную продукцию.

Строился объект по поручению главы государства. Во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию в 2019 году Александр Лукашенко обращает внимание аграриев на глобальный тренд – производство органических продуктов исключительного качества по зеленой технологии. Президент поручил руководству Минской области сосредоточить на базе одного рынка исключительно чистые продукты. И соответствующий контроль. И вот новое здание с хорошим ремонтом. У каждого прилавка круг постоянных покупателей. За качеством товара следит специальная лаборатория, которая расположена на территории рынка.