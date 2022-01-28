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«Тканевой эквивалент кожи». Какая разработка белорусских ученых помогла Роме Когодовскому?

28 января 2022 15:37
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Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые? О важных и перспективных направлениях в современной науке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Одна из разработок белорусских специалистов – биомедицинский клеточный продукт, то есть так называемая вторая кожа. Где это уже применяется и насколько успешно?  

«Тканевой эквивалент кожи». Какая разработка белорусских ученых помогла Роме Когодовскому?-1

Анна Полешко, заведующая лабораторией иммунологии НАН Беларуси:  
Именно сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии приложили руку, так сказать, к разработке данного биомедицинского клеточного продукта. Он, в принципе, отличается немного от линейки других БМКП, как мы их называем – аббревиатура, которые используются в терапии. Так как это не моноклеточный продукт, а состоит из нескольких компонентов. Тканевой эквивалент кожи так называемый. Его успешно применяют в комбустиологии. Здесь очень даже к месту все пришлось, потому что данный продукт позволяет облегчить состояние больных тяжелых с большими площадями поражения ожоговыми.  

«Тканевой эквивалент кожи». Какая разработка белорусских ученых помогла Роме Когодовскому?-4

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:  
В лечении Романа [Когодовского – прим. ред.]. Вот этого мальчика с ожогами использовался.  

Екатерина Забенько:  
Я почему-то сразу про него подумала. На нем это применили?  

Андрей Гончаров:  
Да.  

Екатерина Забенько:  
Какие у него шансы на успех, что он станет обычным мужчиной?  

Андрей Гончаров:  
Вы знаете, что основной эффект данного клеточного продукта: когда острое поражение – вот тогда он нужен больше. А уже дальше – косметология, восстановительная хирургия – это немножко другое.  

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# Белорусская наука # общество # Екатерина Забенько # Анна Полешко # Андрей Гончаров # Рома Когодовский # Фотофакт

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