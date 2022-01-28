«Тканевой эквивалент кожи». Какая разработка белорусских ученых помогла Роме Когодовскому?

Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые? О важных и перспективных направлениях в современной науке, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Одна из разработок белорусских специалистов – биомедицинский клеточный продукт, то есть так называемая вторая кожа. Где это уже применяется и насколько успешно?

Анна Полешко, заведующая лабораторией иммунологии НАН Беларуси:

Именно сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии приложили руку, так сказать, к разработке данного биомедицинского клеточного продукта. Он, в принципе, отличается немного от линейки других БМКП, как мы их называем – аббревиатура, которые используются в терапии. Так как это не моноклеточный продукт, а состоит из нескольких компонентов. Тканевой эквивалент кожи так называемый. Его успешно применяют в комбустиологии. Здесь очень даже к месту все пришлось, потому что данный продукт позволяет облегчить состояние больных тяжелых с большими площадями поражения ожоговыми.