«Тканевой эквивалент кожи». Какая разработка белорусских ученых помогла Роме Когодовскому?
Наука Беларуси имеет огромные исторические корни. Высшая научная организация страны – НАН Беларуси – обрела свой статус в 1997 году. В каких сферах работают белорусские ученые? О важных и перспективных направлениях в современной науке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Одна из разработок белорусских специалистов – биомедицинский клеточный продукт, то есть так называемая вторая кожа. Где это уже применяется и насколько успешно?
Анна Полешко, заведующая лабораторией иммунологии НАН Беларуси:
Именно сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии приложили руку, так сказать, к разработке данного биомедицинского клеточного продукта. Он, в принципе, отличается немного от линейки других БМКП, как мы их называем – аббревиатура, которые используются в терапии. Так как это не моноклеточный продукт, а состоит из нескольких компонентов. Тканевой эквивалент кожи так называемый. Его успешно применяют в комбустиологии. Здесь очень даже к месту все пришлось, потому что данный продукт позволяет облегчить состояние больных тяжелых с большими площадями поражения ожоговыми.
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
В лечении Романа [Когодовского – прим. ред.]. Вот этого мальчика с ожогами использовался.
Екатерина Забенько:
Я почему-то сразу про него подумала. На нем это применили?
Андрей Гончаров:
Да.
Екатерина Забенько:
Какие у него шансы на успех, что он станет обычным мужчиной?
Андрей Гончаров:
Вы знаете, что основной эффект данного клеточного продукта: когда острое поражение – вот тогда он нужен больше. А уже дальше – косметология, восстановительная хирургия – это немножко другое.
Первая для профилактики заболевания человека. Как создавалась белорусская вакцина от коронавируса и когда она появится – подробнее здесь.