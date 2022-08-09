«Ребята, так не будет». Какие результаты Лукашенко ждёт от работы правительства?
Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь. Специальные кредитные программы, новые рынки сбыта, поддержка строительной отрасли, усиление импортозамещения. Каким будет план поддержки народного хозяйства страны на ближайшие полгода?
Подробности – в репортаже Евгения Пустового.
Мировая пандемия, военные конфликты, продовольственный и энергетический кризис вокруг Беларуси. Не много ли это для среднестатистической европейской страны с открытой, кстати, экономикой. Мировые проблемы мы не создавали. И сами мы их не решим. Но зато в наших руках – сохранить мир. И он зависит от экономической ситуации.
Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробнее здесь.
Созывать большой Совмин – это конституционная обязанность Президента. В серьезном разговоре участвует полторы сотни управленцев. Чиновники и директорат всех крупнейших предприятий страны.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У даты 9 августа определенный бэкграунд. Теперь Беларусь на прочность пробуют не недели, не месяцы, а годы. Одна из опор государственности и суверенитета – это стабильно работающая экономика, поэтому сегодня глава государства и обсудил открыто все проблемы и пути выхода из них с экономико-финансовым корпусом страны.
В 2020-м победа над цветной революцией, мятежом, попыткой госпереворота закольцована на Президенте. Сейчас победа над беспрецедентным экономическим давлением зависит от многих. От тех, у кого в руках министерский портфель, на ком губернаторский груз, должны работать коллективно. Главное – работать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я понимаю ваше напряжение – от премьер-министра (да расслабься, чего ты) до присутствующих здесь. Какое будет здесь заседание? Да, это серьезное мероприятие, знаковое, но не чрезвычайное. Это промежуточное мероприятие. Очень все будет серьезно по итогам года. Хотелось бы, чтобы по итогам этого года у нас был хороший, добрый разговор, мы пожимали друг другу руки и радовались тому, что относительно небольшая страна по мировым масштабам (среднеевропейского размера) выдержала беспрецедентное, жуткое, ничем не обоснованное давление. Мы не должны сработать хуже прошлого года. Бывая на местах и изучая те или иные проблемы, я убедился: мы можем это сделать и с небольшим напряжением. И тот, кто напрягается, тот и сегодня работает неплохо. А тот, кто опустил руки, думая, что само собой рассосется, ничего страшного, простят – ребята, так не будет.