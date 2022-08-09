«Ребята, так не будет». Какие результаты Лукашенко ждёт от работы правительства?

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь. Специальные кредитные программы, новые рынки сбыта, поддержка строительной отрасли, усиление импортозамещения. Каким будет план поддержки народного хозяйства страны на ближайшие полгода? Подробности – в репортаже Евгения Пустового.

Мировая пандемия, военные конфликты, продовольственный и энергетический кризис вокруг Беларуси. Не много ли это для среднестатистической европейской страны с открытой, кстати, экономикой. Мировые проблемы мы не создавали. И сами мы их не решим. Но зато в наших руках – сохранить мир. И он зависит от экономической ситуации. Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробнее здесь. Созывать большой Совмин – это конституционная обязанность Президента. В серьезном разговоре участвует полторы сотни управленцев. Чиновники и директорат всех крупнейших предприятий страны.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У даты 9 августа определенный бэкграунд. Теперь Беларусь на прочность пробуют не недели, не месяцы, а годы. Одна из опор государственности и суверенитета – это стабильно работающая экономика, поэтому сегодня глава государства и обсудил открыто все проблемы и пути выхода из них с экономико-финансовым корпусом страны.

В 2020-м победа над цветной революцией, мятежом, попыткой госпереворота закольцована на Президенте. Сейчас победа над беспрецедентным экономическим давлением зависит от многих. От тех, у кого в руках министерский портфель, на ком губернаторский груз, должны работать коллективно. Главное – работать.